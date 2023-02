Sanciones a HC y Velázquez podrían ubicar a Paraguay como país de riesgo

Marcio Battilana, abogado litigante y exfuncionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos explica en la segunda parte de la entrevista con ABC Color los alcances de las sanciones impuestas contra el expresidente Horacio Cartes y el vicepresidente de la República Hugo Velázquez. El especialista señala que la imagen de país de riesgo para posibles inversiones se puede ver afectada, que empresas y bancos podrían analizar operar con los sancionados. En la primera parte, de la entrevista había explicado que el gobierno norteamericano avanzó en dos posibles fases de las sanciones y que la tercera podría ser la extradición.

- Las sanciones a Cartes y Velázquez hablan de un período de gracia de 60 días para las operaciones ¿qué pueden hacer estas personas? ¿pueden realizar cualquier tipo de transacciones en dólares o tienen limitaciones?

-El comunicado incluye dos documentos que son las licencias, algo equivalente a las opiniones vinculantes de la Subsecretaría de Tributación, donde dice que estas empresas tienen hasta el 27 de marzo para liquidar todos los bienes que obligaron antes del 26 de enero y no adquirir ninguna nueva deuda ni nada por el estilo, y asegurarse que para el 27 de marzo no tengan más bienes ni fondos ni nada en territorio americano, entendiendo cuentas también como parte del territorio.

- ¿Qué pasa a partir del día 61? En el caso particular del señor Cartes, quien es el de mayor caudal empresarial ¿las representaciones de empresas que tiene acá va a tener que cederlas a terceros? ¿Cómo operaría?

-Según lo que establece la sanción, a partir del 28 (de marzo), cualquier persona que continúe comerciando con esas empresas o personas designadas puede ya ser sancionada. Yo creo que la sanción ya corre desde ahora, en el sentido que la excepción son para esas cuatro empresas que tienen que liquidarse nomás, las personas físicas y jurídicas que fueron incluidas debieran ya de ir cerrando las cuentas bancarias en dólares si la tienen, so pena de que pueden ser comisados esos fondos.

-¿Qué va a pasar a partir del 28? A partir del 28 ya no se puede comerciar más con ellos. Si se llegara a comerciar, no quiere decir que el 29 ya te vas a ir preso, quiere decir que cometiste una irregularidad y que si algún día se descubre o quieren investigar, lo hacen.

-Un factor importante es que el sistema judicial de los Estados Unidos, el Departamento de Justicia que forma parte del Poder Ejecutivo, tiene absoluta discrecionalidad con respecto a qué investigan o qué no. Ellos pueden saber que vos cometiste tal o cual delito y si quieren te investigan y te procesan o si no, no. Pueden dejar parado el tiempo que consideren necesario, siempre y cuando no aplique la prescripción, pero ellos usan la teoría del delito continuo que empieza a computar los plazos desde que terminó la conducta no desde su inicio.

-¿Qué significa el 28 de marzo?

-Que desde ahí cualquier relación es una irregularidad ¿qué va a ocurrir con las marcas internacionales? Yo estoy seguro que desde la semana pasada los departamentos de cumplimiento de varias marcas paraguayas que tienen representaciones, no solamente del Grupo Cartes o de Hugo Velázquez, sino cualquier marca americana está haciendo revisiones de las constituciones societarias, de los accionarios, de las cuentas, quién es proveedor, todo para asegurarse de no comerciar con personas sancionadas.

- ¿Por qué cree que están haciendo eso?

-Porque la empresa que cotiza en bolsa en Estados Unidos, automáticamente puede ser sancionada en Estados Unidos y estamos hablando de multas de varios millones de dólares y no quieren eso, porque si son multadas sus acciones bajan, tienen que rendir cuentas a sus accionistas.

Hay que entender que las sociedades en Estados Unidos que cotizan en bolsa son consideradas sociedades públicas no porque financie el Estado sino porque cualquiera puede ser socio: las acciones están a la venta y vos y yo podemos comprar acciones y somos dueños -minúsculos, pero dueños- de Apple, Google, Samsung, de lo que queramos e irnos a la asamblea todos los años y nos tienen que pagar el equivalente de lo que valen nuestras acciones, por más que sean ínfimas. Y si pierden plata por eso (por negociar con personas sancionadas), yo tengo todo el derecho de reclamarle a los directivos y se pueden ir presos si tienen una mala gestión de los fondos públicos de las acciones.

- En el caso particular de estas sanciones, el documento establece que las empresas en las que el señor Cartes tenga una participación del 50 por ciento o más son consideradas sancionadas. Pero él también, como persona física, es sancionado ¿Esto significa que las empresas americanas tampoco podrán tener relaciones con él por más ínfima que sea su participación?

-Es correcto, es correcto. Por un lado es toda empresa que tenga o 50 o más por ciento no puede más comerciar y él a nivel personal tampoco puede comerciar más con nadie. Un detalle interesante para no dejar pasar es que el comunicado habla de empresas que fueron identificadas, pero también dice que si existe otra empresa que tenga relación con estas personas, también tienen plazo hasta el 27 de marzo para presentarse a OFAC y OFAC les va a decir cómo liquidar o desligarse del asunto.

Si para el 27 de marzo se descubre que también había otra empresa con cierta participación o algo por el estilo, esas empresas también pueden ser sancionadas y las personas vinculadas también podrían ser sancionadas si es que no se presentan a tiempo ante la OFAC a explicar la situación.

- En el caso de los abogados que pudieran asumir la representación de estas personas ¿deben poseer algún tipo de permiso especial?

-Claro. Ocurre que si vos sos abogado americano y vas a representar a una persona que está en la lista, OFAC dice que informes a quien vas a representar y otorga una licencia especial para poder cobrar; porque de lo contrario no va a poder cobrar porque se le paga en banco y no va a poder girar la plata. Es una orden de excepción donde se establece que el abogado va a cobrar sus haberes de la persona que está en la lista a través de un banco y de una forma determinada.

- Un discurso repetido de las personas que fueron incluidas ya en la listas de “significativamente corruptos” y ahora de los sancionados es el de la supuesta violación al derecho a la defensa. Sin embargo, en base a lo que estamos conversando, no podría existir tal cosa en estas situaciones.

-Es que no hay nada que controvertir sobre la decisión, aunque sí para la revisión. Usando un ejemplo diario es que todos los días se ve a gente esperando en la embajada esperando su turno para gestionar su visa y todos los días hay gente que sale de ahí y le dicen que va a recibir su visa en X días y todos los días hay gente que sale de ahí y le dicen que no califica. No dan mayores explicaciones. Eso es lo que ocurrió de manera un poco más mediática y con una connotación negativa porque en este caso dan la fundamentación, medianamente, de porqué toman la decisión. Se puede ir a discutir en el Departamento de Estado y Departamento de Tesoro.

- Si bien la sanción es sobre territorio americano, también hay consecuencias locales. Por ejemplo los ciudadanos americanos que residan en Paraguay no podrán tener más trato comercial con el señor Cartes o el señor Velázquez...

-Van a tener que desvincular de cualquier relación comercial en dólares, nada opta que sigan operando en moneda local y demás cosas. Acá la restricción es para operar en dólares...

- ¿Puede un ciudadano americano seguir operando incluso en guaraníes con los sancionados?

-En principio, no. Ciudadano americano no debería. O sea...de poder, podés. Es una cuestión de caso por caso, porque es una cuestión discrecional de ellos (del gobierno americano) qué tan grave consideran que sea que estemos comerciando con alguien de la lista. Si de repente es algo inocuo, capaz no te van a procesar o si te quieren procesar, lo van a hacer porque incumpliste. El mero hecho de comerciar o tener relaciones comerciales con alguien que está en la lista es un incumplimiento.

- ¿Ahora qué?

-Ahora lo que va a ocurrir es que en el sistema financiero paraguayo y mundial -que está más acostumbrado a esto-, los departamentos de cumplimiento van a mirar con lupa cada transacción para asegurarse de no estar incurriendo en ningún tipo de incumplimiento de la norma. Sobre todo, todos los bancos locales porque tienen corresponsalías y no van a querer tener problema, porque si llegan a tener algún problema o de incumplimiento o de exposición de riesgo, el corresponsal le va a retirar esa corresponsalía y no van a poder comerciar en dólares.

- ¿O sea que los propios bancos van a tener que revisar esa situación particular con los sancionados?

-Yo te aseguro que ya lo están haciendo...

- ¿Porque podrían representar un riesgo para ellos?

-Correcto. Es más, el tema de las corresponsalías en sí tienen ciertas reglas de que hay ciertos tipos de negocios que acá a nivel local no se hacen. Me consta que hay bancos que rechazan hacer giros de pagos insumos para juegos de azar, armas y algunas otras cosas; pero eso no es porque no se pueda hacer o porque no tenga capacidad de hacer, sino porque hay ciertos negocios o tipos de negocios que tienen un estándar de cumplimiento y de costo en riesgo administrativo muy superior al normal.

No es lo mismo decir “yo vendo arroz” a decir “yo vendo máquinas de casino”. Es ahí que los corresponsales dicen que si querés hacer estas últimas transacciones se tiene que pagar una tasa superior y tenés que pagar seguros y reaseguros, porque es otro mercado, otro tipo de riesgo. Entonces te suben los costos y a los bancos locales no les compensa porque el porcentaje que ganan es tan bajo frente al sobrecosto.

Muchas veces los bancos optan por no hacer la inversión y desechan ese tipo de negocios. Eso también va a pasar ocurrir a nivel país con marcas que van a comenzar a decir “prefiero no arriesgarme en Paraguay”, porque el riesgo de comer una multa es más alto de lo que significa invertir en el país y el rédito de un país con siete millones de habitantes.

Eso ha pasado en países de chicos como el nuestro en países de Europa del Este. Muchas marcas americanas se retiraron nomas, porque les era mucho más rentable retirarse que mantener presencia en un país de riesgo.

- ¿Eso podría pasar dentro del análisis de los bancos locales? ¿Lo de preferir no operar con una persona sancionada a asumir el sobrecosto de esa operación?

-Correcto

- Eso quiere decir que el riesgo país se termina elevando como consecuencia de las acciones de personas...

-Es que...a ver. Existen los llamados mapas de riesgo. Hace poco se publicó el índice de transparencia, aunque yo tengo mis reservas al respecto; pero sí hay otros índices elaborados por otros entes que analizan factores económicos, financieros, de estabilidad monetaria, de sistema de gobierno, una serie de cosas, que generan los mapas de riesgo para ver a nivel mundial como están los países y las empresas suelen mirar eso para ver qué tan riesgoso es o no comerciar con ese país si están o no.

Te tiro y te pido que anotes ya una sigla: FCPA, el Foreign Corrupt Practices Act o la ley Prácticas Corruptas en el Extranjero. Es una ley de los ‘70 en Estados Unidos que nace en base a que varias empresas americanas, muy grandes, estaban pagando menos impuesto a la renta porque su costo operativo había subido, entonces declaraban ese incremento de costo operativo y que tenían menos renta.

El IRS, que sería el equivalente a nuestra SET, hace una investigación y detectan que efectivamente varias empresas grandes tenían unos costos raros en el extranjero. Hay una leyenda urbana, nunca se supo quién, que en una de la entrevista alguien dijo “eso pagamos una coima en tal lado pero no fue en Estados Unidos sino en un país asiático”. Eso es un delito y por eso no estaban pagando impuestos y a partir de ahí se desarrolla esta ley que es muy compleja.

Esta ley sanciona a empresas americanas o que coticen en bolsa y que comercien en el extranjero (todas lo hacen) y que en su cadena sea de producción o de provisión de bienes o servicio, incurra en algún tipo de irregularidad contable o irregularidad en materia de corrupción público o privada. Se les meten sanciones trillonarias, pero TRILLONARIAS.

La más reciente fue el caso del Lavajato, Petrobras tuvo que pagar un montón de plata. Hay otro acuerdo en el que aerolíneas Gol tuvo que pagar US$ 41 millones de multa porque se descubrió que estaban pagando con dólares a legisladores en el extranjero y legisladores para que pasen algunos tipos de regulaciones que les iba a beneficiar. Ese monto es poquísimo frente a los otros tipos de multa que se les pone, amén de las posibles sanciones penales a los directivos.

¿Por qué te digo todo esto? Porque hace un tiempo atrás, hablando con un exfiscal de FCPA en Estados Unidos, me dijo que ya en la época en la que estaba en la Fiscalía se decía que en Paraguay había algo y hace rato está en la mira. Le pregunté porqué y me dijo “sabemos que en Paraguay hay lavado de dinero, narcotráfico, todo eso se sabe, pero eso se mueve de otra manera”. Lo que me dijo es que Paraguay no tiene sentido, a nivel demográfico, la cantidad de dinero que mueve en el sistema financiero formal en dólares. No tiene explicación. Palabras de un exfiscal.

Esta ley sanciona a cualquier empresa americana. Usemos un ejemplo: una empresa americana que fabrica automotores y llegan a descubrir que el productor de la cubierta pagó una coima y que eso terminó llegando y vendiéndole a la camioneta que se armó en Estados Unidos. Bueno, toda esa cadena es sancionada, amén de la empresa allá por no controlar y hacer la debida diligencia de que sus proveedores estén obrando de manera correcta.

La manera de zafar de las sanciones, es teniendo un departamento de debida diligencia en el que estás controlando todo y si detectás que pasó algo, vos mismo te vas y le contás al Departamento de Justicia. Si ellos son los que detectan, las multas son millonarias.

Esa es la ley a la que más miedo le tienen las empresas americanas. Y uno de los elementos para que la ley se configure es que llegues a trabajar con algún sancionado o llegues a violar alguna de las sanciones. La división más importante del Departamento de Justicia es la de antiterrorismo, seguida por la FCPA porque las multas van a la institución.

- ¿Quiere decir que todavía pueden haber movimientos de Estados Unidos con respecto a Paraguay porque consideran que algo acá está afectando sus ingresos o algún tipo de interés de ellos?

-Yo creo que sí, creo que sí. Es una política mundial que ellos tienen. El interés que le están poniendo a Paraguay es algo nuevo. Sí creo que van a haber más controles y pueden llegar a haber más procesos a más personas paraguayas. Lo único que queda es que se trabaje bien y de manera transparente.