TSJE multará al que no vota este año pero el pago será “voluntario”, dicen

La Justicia Electoral alista la reglamentación del cobro de multas a los que no voten en las elecciones generales de este año. No obstante, el pago será “voluntario” ya que no habrá sanciones tras el rechazo de la ley de muerte civil. También se prohibirá “acompañar” al elector al cuarto oscuro. Por otra parte, el simulador de votación con datos y fotos reales ya está disponible en la web.