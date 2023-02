Martín Arévalo: que Cartes delegue firmas como presidente de ANR sería “normal”

En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, el senador colorado Martín Arévalo opinó que es “normal” que un presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR) delegue el rol de firmar solicitudes de préstamos para el partido, en referencia a la situación del actual titular de la Junta de Gobierno, Horacio Cartes, sobre quien pesan sanciones y graves acusaciones de supuesta corrupción hechas por el gobierno de los Estados Unidos.

Las sanciones estadounidenses obstaculizan que Cartes pueda firmar solicitudes de préstamos con bancos, lo que presenta un problema ante el estatuto interno de la ANR, que dicta que la firma de documentos “relativos al manejo de fondos y de los bienes” del partido es deber y atribución del presidente del mismo.

Este miércoles, en sesión ordinaria, la Junta de Gobierno de la ANR decidirá si permite o no a Cartes delegar esa función en contradicción con lo establecido por el estatuto del partido.

“Este tema que se tenga que dar a otra persona la posibilidad de firmar los préstamos hasta te diría es normal, no me asusta, para eso tiene un tesorero la Junta de Gobierno”, opinó el senador Arévalo.

Pide pruebas a EE.UU.

Ante la consulta de si le parecía normal que una persona sancionada por Estados Unidos por supuesta corrupción esté en la presidencia de uno de los partidos más importantes del país, el legislador cartista dijo que “como abogado, mientras no vea las pruebas no puedo juzgar a una persona y determinar su culpabilidad”.

A finales de enero, el gobierno de los Estados Unidos anunció sanciones contra Cartes y el vicepresidente Hugo Velázquez, incluyendo la prohibición a cualquier ciudadano estadounidense de hacer negocios con alguno de ellos o con empresas propiedad de Cartes.

Estados Unidos afirma, entre otras acusaciones, que Cartes realizó pagos de hasta 10.000 dólares a miembros de su partido para obtener su apoyo para su candidatura antes de las elecciones generales que ganó en 2013, y que pagó sobornos mensuales a legisladores durante sus años como presidente de la República.

Además, el gobierno norteamericano afirma que en 2017 Cartes prometió un millón de dólares a cambio de votos de legisladores en apoyo de su intento de impulsar una enmienda constitucional para introducir la figura de la reelección presidencial.

“Que un país determine quién es culpable o no sin presentar ninguna prueba no me sirve para nada”, dijo el senador Arévalo, quien señaló que Paraguay tiene su “propia justicia” y dijo tener un “criterio de protección e independencia” de su país.

“Sería importante que eleven a la justicia paraguaya y demuestren las acusaciones de que supuestamente hubo soborno en las Cámaras. Esos son delitos nacionales y es la Justicia paraguaya la que tiene que determinar eso, no la Justicia (norte)americana”, insistió.

El legislador colorado agregó que es miembro del movimiento Honor Colorado, la facción de la ANR liderada por Cartes, desde hace dos años y “jamás me dio un guaraní ese señor por mensualidad ni para acompañar ningún proyecto”.

Agregó que “particularmente me gustaría que este tema se trate lo menos posible para no enturbiar el tema de las elecciones” que se desarrollarán en abril y en las que el candidato colorado a la presidencia de la República es Santiago Peña, protegido político de Cartes.

Cambio de horario

En otro punto, el senador Arévalo se manifestó sobre el proyecto de ley de la Cámara de Diputados que plantea que el horario de verano se mantenga vigente durante todo el año.

El decreto N° 1.264/14, que se encuentra en vigencia, establece que a partir del cuarto domingo del mes de marzo se debe volver al “horario de invierno” y atrasar 60 minutos la hora oficial, mientras que en el primer domingo del mes de octubre se adelantan 60 minutos los relojes en todo el territorio del país.

En abril de 2021, un proyecto de ley que planteaba mantener el horario de verano todo el año fue rechazado por el Senado y el senador Arévalo confía en que la Cámara Alta volverá a ratificarse en esa postura.

El senador colorado dijo compartir el criterio de su colega Blanca Ovelar, quien expresó su rechazo al proyecto argumentando que mantener el horario de verano todo el año perjudicaría a los habitantes de regiones rurales del país.

“¿Qué pasa en el interior donde uno se tiene que mover temprano, la gente tiene que ir ‘a pata’ en la oscuridad? No correspondería”, argumentó.

“Ya tomé una decisión y ahora lo voy a ratificar, y creo que el Senado se va a ratificar en el rechazo del proyecto de Diputados”, concluyó.