CGR presentó un centenar de denuncias por corrupción que duerme en Fiscalía

El contralor general de la República, Camilo Benítez Aldana, criticó el actuar de la Fiscalía General del Estado con respecto a las denuncias por corrupción generadas desde el ente de control y en las que no se llegó a procesos penales y mucho menos a condenas por meter la mano en los fondos públicos.

Benítez Aldana señaló que la impunidad es el mayor problema con el que tropieza el trabajo desarrollado desde la institución a su cargo. “No puede ser que tengamos más de 100 denuncias y no haya ni un condenado sobre todas estas denuncias”, manifestó el contralor general en entrevista con Sin Filtro, el podcast de radio ABC Cardinal 730 AM.

“Tenemos denuncias contra funcionarios que antes estaban en unos cargos y hoy ya están en otros cargos, incluso mayores”, sostuvo Benítez Aldana. “Creo que tenemos que renovar nuestra alianza con el Ministerio Público de manera a que la Contraloría pueda dar seguimiento a sus denuncias y ver que realmente se consigan imputaciones, acusaciones y condenas sobre esas denuncias”, prosiguió.

Controles paralelos desde la Contraloría

El contralor general manifestó que la institución avanza actualmente en el proceso de realización de auditorías de desempeño. “Ya no solo se ve el aspecto contable y legal de la ejecución del gasto público, sino que también ven la eficiencia, la eficacia y la economía en la gestión pública”, afirmó.

“Este año estamos tratando de implementar el control preventivo. Ya no solamente que la Contraloría haga un control posterior, expost como normalmente se conoce o que solamente se verifique la ejecución del presupuesto, sino que pueda fiscalizar antes también”, agregó

Inteligencia artificial contra la corrupción

Señaló que se ha notado la experiencia de estos procesos en otros países en los que además se han introducido herramientas de tecnología y de inteligencia artificial.

“Con esto hay una reducción enorme en los márgenes del mal gasto público, por ende se reducen considerablemente los índices de corrupción”, afirmó.

El contralor dijo creer que este es uno de los pasos necesarios para mejorar en la percepción que tiene la ciudadanía en materia de la situación de la corrupción.

“Hoy en día lideramos siempre o estamos entre los primeros de los países más corruptos de Latinoamérica, pero en cuanto a percepción estamos peor. Pensamos que somos peor de lo que somos”, agregó.

“Haciendo lo mismo que veníamos haciendo, no vamos a cambiar esa percepción, por lo que estamos empezando a apostar mucho a la modalidad de controles preventivos”, insistió.

“Especialmente el cruzamiento de datos que ya están en el Estado, con la introducción de inteligencia artificial, se puede tratar de mejorar el gasto público”, sostuvo.

Corrupción afectó a la CGR

Benítez Aldana reconoció que el actuar de algunas de las personas que le precedieron en el cargo afectó la imagen de la institución. Esto con respecto a Óscar Velázquez Gadea y a Nancy Torreblanca, excontralor y ex subcontralora respectivamente, que fueron condenados por hechos de corrupción. Y también con respecto a José Enrique García, quien soporta un proceso penal actualmente.

“Afecta muchísimo, porque tenemos la obligación de tener buena imagen. Si la entidad contralora de un país goza de una mala imagen, obviamente la corrupción se ve absolutamente favorecida”, afirmó.

“Tenemos la obligación de tener una conducta intachable porque tener una imagen negativa debilita la institución”, sostuvo.

“Había casos en los que echaban a los auditores o no respondían a los pedidos de informe por la mala imagen que se tenía”, acotó.

“El control molesta”

“A todos nos molesta el control, eso es natural. Ocurre en Suiza, Dinamarca y en Paraguay. En países con altos índices de corrupción molesta todavía más”, indicó Benítez Aldana.

“Obviamente siempre van a tratar de quitarle competencia a la Contraloría”, agregó.

“El mayor obstáculo que tenemos nosotros, lo reclamo hace años, son las acciones de inconstitucionalidad que le vuelven a dar competencia al Tribunal de Cuentas para que apruebe las ejecuciones presupuestarias de quienes accionan ante la Corte”, recordó.

Afirmó que esta medida es inconstitucional y “con consecuencias muy negativas”.

“Hay entidades que se niegan a ser auditadas por la Contraloría por ser favorecidas por la Corte. El Tribunal de Cuentas no tiene ni diez auditores, frente a los 600 que hay en la CGR”, criticó.

Informe sobre merienda

Benítez adelantó a ABC que en unas semanas más saldrá a la luz un informe sobre alimento escolar de los últimos diez años que será “muy emblemático”.

“Estamos hablando de cientos de millones de dólares que fueron destinados para el alimento de niños que se utilizó mal, que el sistema fracasó. Esto atenta contra lo más sensible de la sociedad que son los niños”.

Corrupción contra la calidad

“Es categórico que la corrupción afecta el nivel de vida de los ciudadanos”, lamentó el contralor.

“Lo malo es que el paraguayo convive con la corrupción como si fuera una conducta de la que nunca podremos liberarnos. Pero, por otro lado, te podría decir que cada vez hay menos corrupción”, sostuvo.

“En la época de la dictadura no existían órganos de control. No existían la Contraloría o el Ministerio Público. La gente disponía directamente del dinero público sin ningún tipo de filtro. El que dice que antes había menos corrupción que hoy, no tiene ningún sentido”, reafirmó.

“Me atrevería a decir que vamos bajando los índices de corrupción, pero vamos subiendo también los índices de sensibilidad de la ciudadanía. Cada vez somos menos pacientes y menos complacientes con la corrupción. Cuando era chico, mis padres decían ‘que roben pero no tanto’ y te aseguro que mis hijas ya no van a querer que se robe nada”, acotó.

Necesidad de más eficiencia de organismos

El contralor señaló que se requiere que la ciudadanía siga avanzando en el control de sus instituciones pero que también hace falta mayor eficiencia de organismos de control.

“La conducta corrupta tiene un sustento doble: el primero es el de los valores y el otro es la impunidad. Si una persona sabe que va a poder robar y salirse con la suya, va a verse tentado a robar. Si hay muchos casos en los que quienes roban van a parar a la cárcel, la gente tiene miedo de robar. Y ese miedo es el mejor aliado a la lucha contra la corrupción”, afirmó Benítez Aldana.

“El ejemplo de la publicidad de las Declaraciones Juradas, por ejemplo, es espectacular. Antes los funcionarios que eran corruptos ponían a sus nombres los bienes. Hoy, no digo que la publicidad haga que no sean corruptos, pero no podrán poner a su nombre esos bienes. Pequeñas cositas que van cambiando, ayudan a reducir los márgenes”, siguió.

“Si los organismos de control y luego los organismos de persecución penal y el Poder Judicial son más eficientes en su labor, categóricamente que eso colabora para reducir los márgenes de corrupción”, agregó el contralor general.