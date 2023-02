Depende de bancos asumir riesgo de prestar a la ANR, dice Asoban

Desde la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) aclararon que únicamente pueden hacer una apreciación general del caso de la Asociación Nacional Republicana (ANR), ya que como gremio no tienen potestad de recomendar el rechazo o aceptación de créditos a sus afiliados, ya que es cada banco el que finalmente deberá evaluar los riesgos y aceptar o rechazar la solicitud de créditos.

“Cada banco va a definir si entra o no entra, si le presta, pero sobre todo si le quiere prestar o no le quiere prestar, o si hay condiciones para prestar. Eso como gremio puedo decir”, indicó Alarcón, a la vez de remarcar que “hay una cuestión de análisis de riesgo, de tipo de negocios, etc. y que cada institución define en cuanto a su política crediticia y su tipo de negocio”.

La semana pasada, la Junta de Gobierno del Partido Colorado decidió delegar la firma de su presidente Horacio Cartes, atendiendo las sanciones económicas que Estados Unidos le impuso a este y que frenaban la gestión de préstamos para financiar la campaña electoral de la ANR.

Sin embargo, esto no soluciona del todo el problema, ya que finalmente cada banco deberá definir si asume o no el riesgo de prestar una millonaria suma al partido dirigido por el declarado “significativamente corrupto” por los EE.UU.

“El gremio no puede ni siquiera establecer condiciones conjuntas como gremio. Nosotros como gremio no hablamos de negociación, no hablamos de casos, de montos, ni de precios ni de condiciones”, insistió Alarcón, aunque sí aseguró que el sistema vela por el cuidado del dinero de los ahorristas.

“Lo que sí pueden estar tranquilos es que el sistema tiene condiciones de poder cuidar el dinero que recibe de los depositantes”, agregó, mencionando que trabajan junto al Banco Central del Paraguay (BCP) para el control y cumplimento de las leyes vigentes.

Bancos tienen capacidad, aseguran

Independientemente al análisis de riesgo y factibilidad que realice cada banco, Édgar Alarcón aseguró que el sistema financiero nacional está saludable y en condiciones de otorgar un crédito de esta magnitud (G. 37.000 millones).

“La normativa del Banco Central establece que los bancos tienen una capacidad prestable hasta cierto monto de acuerdo a su capital y otros indicadores. Hay bancos que tienen capacidad prestable para esos montos en forma única”, dijo Alarcón, aunque también aclaró que “lo más lógico” sería que sea distribuido entre varias instituciones.

La ANR dijo que recurriría a al menos 3 entidades financieras.