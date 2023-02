Santi Peña es un candidato improvisado, dice Alegre

“Santiago es el candidato del no se puede. Crítica todo lo que nosotros decimos que vamos a cambiar y sale a decir que no se puede. Ellos quieren que continúe todo así como está. Nosotros decimos vamos a cambiar algo y Santi Peña sale a decir que no se puede. Cualquier propuesta que hacemos solo se limita a criticar”, dijo Efraín Alegre durante una reunión con dirigentes de la Concertación en Lambaré. Agregó que el candidato colorado cuando habla solo muestra que no tiene idea de lo que es gobernar un país y solo dice estupideces en sus discursos que luego su entorno trata de justificar.

“Es un candidato mediocre, improvisado que no entiende nada. No sabe lo que es gobernar y de las relaciones internacionales. Argentina es un país inmensamente generoso, porque nosotros aquí en Paraguay no enfermamos y en Argentina nos curan. En la dictadura corríamos de Paraguay y ellos nos recibían, pero Santiago Peña trató al pueblo argentino de haragán y ni se tomó la molestia de pedir disculpas. Su entorno solo sale a justificar cuando Santi habla sin tener un libreto previo y dice estupideces”, puntualizó Efraín.

Lamentó inseguridad

En otro momento, lamentó el avance del sicariato en la Capital del país, debido a que el crimen organizado se instaló en todas las instituciones del Estado desde el 2013. En coincidencia con la asunción al cargo de presidente de Horacio Cartes.

“Tenemos mucho que hacer, fíjense en lo que pasó hace unos días. Quien iba a pensar lo que ocurrió en el súper, antes veíamos esas cosas solo en las películas de Pablo Escobar en Colombia, pero no en Paraguay. Pero esto está pasando desde el 2013 desde que se posicionó la mafia en el poder y ahora quieren que continúe, no podemos dejar que siga. Tenemos que cambiar eso el 30 de abril. No podemos seguir siendo un país manejado por la mafia”, dijo Efraín.

En el acto en Lambaré estuvieron además Luis Paciello, yerno de Fernando Lugo, Ricardo Estigarribia y Rafael Filizzola.