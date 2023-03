El gran problema de la justicia paraguaya es su calidad, señala postulante a ministro de CSJ

Según manifestó el candidato a Ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Pablo Villalba Bernié, hace rato se viene diciendo que el tema de la morosidad judicial es un problema más, pero el problema más importante de la justicia paraguaya está centrada en la calidad. “Es ahí donde tenemos que trabajar fuertemente”, expresó.

Detalló que básicamente es hacer un esfuerzo denodado en pos de un mejoramiento global de la justicia paraguaya. Eso significa tener un posicionamiento teórico, filosófico, argumentativo, de axiología jurídica y de epistemología. “Si solo tenemos un sistema que solo estemos hablando de morosidad, creo que no estamos dando en el meollo de la cuestión” sostuvo el postulante.

Agregó que el gran problema del paraguayo es la gestión judicial más que la morosidad. “Cuando hablamos de gestión es todo lo que rodea al proceso. Luego está el tal básico es la calidad de resolución judicial”, argumentó.

Conquista de una visión humanista es clave, señala Bernié

Recordó que en 1992 se dio un avance increíble en materia de tutela de derecho con la Constitución Nacional; sin embargo, el problema grave es que no se ha podido concretar en la práctica. “Es decir, hemos puesto en papeles algo, pero a la práctica adolecemos de esa carga interpretativa argumentativa”, dijo.

Aseveró que si hay algo que se deben conquistar los paraguayos es la visión humanista que tan claramente la Constitución Nacional la pondera. “Esa ponderación justamente tiene que venir a la luz de los principios”, mencionó.

Bernié sostuvo que el punto importante está en la interpretación argumentativa que se realiza. Si tiene que traducirse y traslucirse en todo el espectro jurídico nacional.

“Nosotros no hemos superado el 1850. Todavía seguimos enseñando el Derecho con forma de códigos; y el Derecho con forma de códigos no está mal que se enseñe de esa manera, pero enseñamos un Derecho sobre reglas y no sobre principios”, lamentó.

Reflexionó que ya es hora que la academia paraguaya comience a construir sus propios antídotos para tantas angustias. “Es saber dar con la receta adecuada para la problemática paraguaya. Somos un pueblo muy particular y técnicamente debemos ser conscientes que somos capaces de generar nuestras virtudes generales y para eso se requiere un compromiso académico”, argumentó.

Finalizó diciendo que en este siglo XXI ya no se trata de emitir más sentencias sino debemos buscar calidad, que implica una profundidad jurídica para que podamos construir con respecto a cuestiones básicas. “¿Cuándo es que vamos a dejar de copiar de afuera?”, se cuestionó.