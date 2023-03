¿Sanciones de Estados Unidos a Horacio Cartes también afectarán a la ANR?

Como presidente electo de la Asociación Nacional Republicana, Horacio Cartes no podrá firmar ningún documento debido a las sanciones económicas impuestas. El especialista en derecho económico Marcio Battilana indicó sin embargo que las sanciones impuestas, en principio afectarían directamente a quienes están en la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) o tienen cierto grado de vinculación.

“Las sanciones son para personas físicas o jurídicas que figuren en la lista o donde haya algún tipo de vinculación, como dice la regla del sistema americano, 50% o más de participación accionaria. Entiendo que los partidos políticos son agremiaciones de otro tipo, no comerciales con acciones”, consideró.

El abogado acotó que no puede tener una respuesta directa sobre qué afectación tendría para el Partido Colorado la situación de Cartes. Consideró que -si bien es cierto que hay partidos políticos que tienen sanciones impuestas- son aquellos que están directamente mencionados en la lista.

“Futurología” sobre qué hará EE.UU.

Por otra parte, dijo que no se puede hacer “futurología” y es difícil adelantarse a lo que podría o no hacer Estados Unidos. “Por experiencia, se ha terminado estableciendo eventuales posibles responsabilidades a personas que han facilitado o intentado eludir la sanción; eso ya es caso por caso, no se puede hacer futurología”, consideró el experto.

Battilana hizo énfasis en que el sistema judicial y administrativo de Estados Unidos es “100% discrecional”. Es decir, más allá de los antecedentes, van actuando “caso por caso, ellos van decidiendo caso por caso cómo y qué hacen”.

Así también, habló sobre los movimientos que viene realizando Cartes al dar acciones a sus hijos. Al respecto, señaló que en principio ellos no tienen restricciones para operar económicamente, puesto que solo se les canceló la visa.

No obstante, acotó que ahora las autoridades estatales y entidades privadas de Estados Unidos empezarán a dar seguimiento a los movimientos realizados. “Van a empezar a revisar cuáles fueron las cosas que se hicieron”, precisó.