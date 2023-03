Políticos hablaban de armar causas con una fiscala “fanática de H”

Pagos a testigos, reuniones en la casa de una fiscala “amiga” para armar causas contra opositores y el vicepresidente operando desde 2018 en las causas que terminaron en la salida de Mario Ferreiro de la intendencia de Asunción.

Las comunicaciones entre los actores políticos, que se encargaron de mover el montaje, revelan la forma en la que los implicados no solo movieron los procesos contra el exjefe comunal opositor, sino también ayudaron a mover (o frenar) otras.

Esto se desprende del análisis de miles de páginas de comunicaciones a través de WhatsApp, que forman parte del expediente judicial que terminó con la absolución del exintendente de Asunción. Estos mensajes fueron obtenidos del teléfono de Camilo Soares, quien entregó el aparato de forma voluntaria al tribunal. ABC accedió a la copia de ellos.

Los principales operadores eran el entonces ministro asesor de la Presidencia de la República Daniel Centurión y el diputado Arnaldo Samaniego. O al menos era lo que parecía hasta ahora, pues con una revisión todavía más extensa, se encuentran intensas comunicaciones con el diputado colorado cartista Basilio “Bachi” Núñez y hasta con el mismísimo Hugo Velázquez, vicepresidente de la República.

Fiscala desmintió versión

Soares repitió en varias oportunidades que los chats eran ilegales o truchos, lo que quedó desmentido por la propia fiscala Stella Mary Cano, quien llevó la causa. En una entrevista radial realizada semanas atrás, Cano terminó reconociendo que se extrajo la totalidad de las comunicaciones del extitular de la SEN.

Esa versión también quedó desarticulada por las actas de juicio donde la magistrada Yolanda Morel reconoce que la prueba había sido extraída totalmente pero que se reproduciría parcialmente.

Operación desde 2018

El intercambio de mensajes entre Camilo Soares y el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, comenzó ya en agosto de 2018, de acuerdo a lo que se desprende de las pruebas que forman parte del expediente judicial.

El 25 de agosto de 2018, Soares escribió al segundo del Ejecutivo en uno de los dos números que posee el mismo. “Camilo soy, vamos pues a avanzar en ese tema”, le dijo a Velázquez que respondió con un escueto “puede ser”.

“Nuestro socio está por su valle y regresa el martes recién me dijo”, aseveró.

Unos días después, el 29 de agosto, Soares escribe a otro número de Velázquez y se presenta usando el nombre del entonces senador liberal Víctor Ríos, actual ministro de la Corte Suprema. “El Senador Víctor Ríos me dijo que escriba a este número para solicitar una audiencia con el Vice Presidente (sic)”, señala.

La comunicación se retoma el 31 de agosto, cuando Soares le escribe a Velázquez para pedirle que le avise cuando tuviera tiempo para recibirlo. El vicepresidente le responde “vení”, enviando una ubicación, a lo que Soares le dice que llegaría en cuanto pudiera desde donde estaba en Ypacaraí.

Esa misma tarde, después de la reunión, Soares volvió a escribirle al segundo del Ejecutivo. “Te quiero dejar una pequeña muestra del tipo de material que tenemos. Él es “Beto” Ferreiro, sobrino de Mario y Adolfo. Es uno de los encargados de la recaudación. Esa foto es en un pequeño búnker que tenían donde organizaban el trabajo. Y esa nota manuscrita es la lista de aportes en una faena”, explicó mientras remetía una fotografía.

“Beto” Ferreiro es Roberto Mauricio Ferreiro, quien terminaría siendo imputado en 2019 y finalmente absuelto en diciembre pasado junto al exintendente.

Jefe aborigen y el aviso

Las comunicaciones se mantuvieron a lo largo de 2018 y parte de 2019. Pero fue en noviembre de ese año, poco antes de que saltara la imputación contra Ferreiro, cuando surgen nuevos mensajes reveladores. “Jefe Aborigen! Sé que estás coordinando con nuestro amigo el tema del jugador que necesitamos para armar nuestro equipo y jugar el torneo. Estoy atento y preparado para entrar a jugar”, le escribió Soares a Velázquez.

“Por otro lado, quiero visitarte con Álvaro cuando puedas por ese mi tema pendiente con el Club porque ya se acerca la final del torneo”, agregó Soares en un mensaje siguiente. Álvaro sería Álvaro Arias, quien entonces ejercía la defensa del extitular de la SEN, quien soportaba un proceso por compras irregulares durante su administración, caso conocido como los “coquitos de oro”.

Soares presentó la denuncia que derivaría en imputaciones varias contra Ferreiro y su entorno ya el 27 de noviembre de 2019. Ese mismo día avisó a Velázquez: “Ahora se le dio entrada a la denuncia. Es FUNDAMENTAL asegurar ahora mismo que caiga en buenas manos, si no aseguramos eso ahora, puede ir a parar a cualquier lado (sic)”, escribió a Velázquez.

Los pedidos a Bachi

El expediente judicial también revela constantes comunicaciones con el diputado colorado cartista Basilio “Bachi” Núñez. Soares le pidió, por ejemplo, que interviniera por él ante el expresidente Horacio Cartes para evitar su desvinculación del Grupo Nación de Comunicaciones, propiedad de Sarah Cartes, hermana del exmandatario.

En agosto de 2020, Soares le escribió al “doc” para pedirle ayuda con “algo concreto” y le pide que le llame. Tras esa comunicación, el extitular de la SEN le pidió que le pase el número de “David” para comunicarse con él.

La ayuda de Rivas

Núñez le compartió el contacto de David Rivas, diputado colorado cartista de Itapúa y miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Un día más tarde, el 4 de agosto de 2020, Soares alabó al colega de Bachi. “Se portó muy bien Rivas”, le dijo.

No sería sino hasta setiembre, en medio de otra conversación, cuando Soares revelaría la ayuda de Rivas. “La otra vez, esa ayuda que me dio Rivas fue para evitar que Bachetta le blanquee al Tribunal que me condenó. Esos jueces trabajan para Bachetta, tengo probado eso. Rivas le trancó sin saber. Y le estoy agradecido”, reveló.

Enemiga del diputado Núñez

El 5 de agosto de 2020, fue el legislador chaqueño el que hizo un pedido. “Liebre vos tenías pruebas contra Celeste. Tirá pues”, escribió Bachi a Soares.

Soares respondió: “Sí, tengo una testigo, empresaria de la zona de Paraguarí. Hicieron negocios juntas. Y tiene todo para reventarle”.

“Puedo armar un encuentro con ella directamente”, insistió Soares ante la consulta del legislador de cómo se podía hacer para conseguir la información.

Días más tarde, el 14 de agosto, Soares le avisó a Núñez que la persona que supuestamente entregaría los datos estaba por Asunción y que podrían reunirse, aunque reconoció que el planteamiento fue sobre la hora. “Bachi” dice que no podrá, a lo que el extitular se ofrece a gestionar una reunión para los días siguientes (ver facsímil).

“Vamos a reunirnos en la casa de una fiscala incluso. Borrá todo el mensaje (sic)”, terminaría diciendo. Luego de varios mensajes, Soares escribe: “Pero ya sabes quién es la anfitriona? (sic)”, a lo que Núñez le pregunta quién sería. Entonces el extitular de la SEN revelaría una nueva jugadora: “Stellamaris”, respondió.

Stellamaris sería Stella Mary Cano, fiscala que llevó adelante la imputación contra Mario Ferreiro tras las denuncias presentadas por Soares y con la que el militante del P-Más se reunió en varias oportunidades.

“Sin problema. Mejor. Una amiga de un amigo”, respondió Bachi.

Austria 2566, otra vez

Los días fueron pasando y la reunión no se podía concertar. Fue así que llegó el 1 de setiembre de 2020. Y una vez más, fue Soares quien reveló la abierta participación de la fiscala Cano.

“Doc! La empresaria esa que era socia de Celeste me busca y me insiste. Está entusiasmada con lo de Friedman y cree que lo mismo puede pasarle a su ex socia Celeste. Stellamaris quiere participar de la reunión y ella no puede mañana a la mañana, tiene un juicio. Ofrece su casa, pero no mañana de mañana (sic)”, escribió Soares a Bachi.

“Es muy importante que participe Stella porque ella nos va a dar el camino Juridico. Además, sabés que ella es de confianza (sic)”, insistió.

“Jueves. Donde queda su casa (sic)”, respondió Bachi.

“Austria 2566 y Emeterio Miranda”, explicó Soares. Esta misma dirección ya había sido mencionada en los chats entre Soares y el también diputado Arnaldo Samaniego, en las semanas previas a la imputación contra Ferreiro.

En la Fiscalía, no

Mientras transcurrían los días, los intentos de reunión entre Bachi, Soares, la fiscala Cano y quien decía tener información no se podía concretar. El 8 de setiembre de 2020, fue el extitular de la SEN el que volvió a insistir. “Cuando lo que vamos a reunirnos”, le preguntó al legislador chaqueño.

“Mañana sin falta. Me voy c Tadeo. Puede ser mediodía (sic)” respondió Bachi.

“Pero a la tarde na!! Esta señora ko no puede de mañana y ella es fundamental que esté. Ella está por su ofi hasta las 14h, a partir de ese horario ya puede ser en su casa cuando digas. Ella me pidió que te busque porque necesita tu intervención con el tema Nenecho. Ya está todo listo como para hacer la fiesta (sic)”, replicó Soares.

“14 irnos. En su Ofi. Y puede acompañarme Tadeo. Total confianza”, repuso Bachi, lo que generó la alarma de Soares, quien señaló: “Noooo!!!! Cómo pio vamos a irnos a la Fiscalía!!! Vamos na a su casa. “Ella tiene TODO para golpearle a EMPO (sic)”

“Y tb lo de Celeste Amarilla”, insistió Bachi.

“H” al tanto

“Ambo los do! No vayas que fallar!!”, pidió Soares. Lo que generó que Bachi le dijera: “No. Hasta a H le dije hoy”.

La reunión no se pudo volver a concretar en el día pactado entre ambos, que inicialmente era el 11 de setiembre, debido a que Núñez dijo tener actividades por el aniversario de su partido. Días después, se volvió a intentar, pero Bachi se excusó en sus actividades legislativas para no llegar a la reunión pactada para el 16 de setiembre.

Fanática de H

Bachi no pudo llegar a la reunión del 16 de setiembre y el 21 de ese mes, Soares reapareció volviendo a plantear el encuentro. Bachi le pidió que le pasara los contactos para “disculparse” por no haber llegado y para reagendar la reunión.

Soares respondió enviando uno de los números que corresponde a la fiscal Stella Mary Cano. “Esta es la Fiscala ?”, le preguntó Bachi.

“Yes! Es ultra fan de H ella (sic)”, replicó Soares. Núñez es miembro del movimiento Honor Colorado, encabezado por el expresidente Horacio Cartes.

Reunión “productiva”

Finalmente, la reunión quedó acordada para el 29 de setiembre. Un día antes, Soares escribió a Núñez: “Es AHORA! Empo intervenida! Mañana tenemos que cerrar este tema con Stella”

“Ella es la Fiscala de la causa ? (sic)”, consultó el diputado. “Obvio! Por qué pensás que te insisto taaanto!! (sic)”, repuso Soares.

El 29 de setiembre de 2020, Núñez llegó puntualmente a “la casa de la señora” y Soares arribó poco después. Ambos revelaron que el encuentro fue “productivo”.

“Viste que fue buena nuestra reunión, creo que valió la pena y cosas interesantes pueden salir”, escribió Soares ya en horas de la tarde. Bachi respondió con un escueto “sip”.

“Esa señora de la empresa Girasol es Mbareté y si le metemos allí dónde está Celeste vamos a ganar todos. Me llamaron pues esta tarde las dos a preguntar qué tal te pareció la reunión. Nde ma la churro!! (sic)”, escribió.

Un día después, el 30 de setiembre, volvieron a conversar y Soares pidió que Bachi no olvide conversar con Daniel Centurión y Arnaldo Samaniego. “Hablé con la amiga, me dijo que habló con Dany y se juntaban esta tarde. Me pidió cerrar con ese tema de Adela para poder avanzar (sic)”, señaló Soares tiempo después.

“La amiga ya habló c farol. No de mi parte (sic)”, escribió Núñez. El Farol es la empresa propíedad de Adelaida Cañete, competidora Empo SA, que explotaba el servicio de disposición final de residuos en Asunción. Cañete fue señalada varias veces como alguien del entorno cercano de Núñez.