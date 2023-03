Cartes no compromete obtención de créditos en ANR, según Santi Peña

La Asociación Nacional Republicana (ANR) es una entidad de derecho público y la sanción de Estados Unidos contra Horacio Cartes, titular de la Junta de Gobierno de este partido, no compromete la obtención de créditos para dicha nucleación con miras a las elecciones generales, según el presidenciable cartista Santiago Peña.

“Es una discusión que se limita al campo político y en lo jurídico no hay ninguna duda. La ANR es una entidad de derecho público, se rige por sus normas y sus estatutos. El señor Cartes, como presidente de la Junta, no tiene una responsabilidad directa en la obtención de créditos. El partido hoy está pagando regularmente salarios, no hay ninguna restricción”, declaró.

Peña salió a defender al “patrón” -además designado “significativamente corrupto” por Estados Unidos- ante las declaraciones de la senadora colorada Lilian Samaniego, quien adelantó que solicitaría a Cartes que renuncie como titular de la ANR debido a la crisis que estaba enfrentando su partido para obtener créditos por la sanción de los Estados Unidos contra el exmandatario.

Cartes y el vicepresidente Hugo Velázquez fueron incluidos en la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por supuesta participación en corrupción desmedida que socava las instituciones democráticas en Paraguay.

Lilian Samaniego puede opinar, pero debe acompañar, según Peña

El cartista Santiago Peña refirió que la senadora Samaniego tiene derecho a opinar, pero dio a entender que debe acompañar al candidato colorado con miras a las elecciones generales, tal como él lo hizo con Mario Abdo Benítez en los comicios del 2018.

“Creo que esto no podemos evitar. Es un partido de 1.600.000 afiliados que tendrán visiones diferentes y la senadora tiene todo su derecho a tener su opinión”, expresó.

“Reivindico las preferencias personales, eso es válido. Ahora, lo que creo que es lo que manda... Yo hice hace 5 años atrás, trabajé por Mario Abdo y es lo que estamos haciendo todos. No es una cuestión de que Lilian le quiera a fulano o mengano, es la responsabilidad política de competir y acompañar al candidato del partido”, prosiguió.

Las declaraciones de Santiago Peña se dieron en el encuentro que tuvo el presidenciable cartista en la Cámara de Comercio Paraguay-Brasil, esta mañana, en la que presentó ejes de propuestas de gobierno.