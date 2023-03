Video: Buzarquis tilda a Riera de “vulgar, cepillero, inútil, acomodado y estafador”

El senador cartista Enrique Riera (ANR) salió a defender al líder de su movimiento Horacio Cartes y a la exfiscala Sandra Quiñónez, cuando se debatía en la Cámara Alta respecto al proyecto de declaración de denuncia contra la extitular del Ministerio Público.

Durante su intervención, Riera indicó que si iban a investigar la gestión de la cuestionada exfiscala general -acusada de tendencia cartista-, debían hacer lo mismo sobre la administración de Efraín Alegre al frente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y su sucesor en el cargo, su colega liberal Enrique Salyn Buzarquis.

Incluso mencionó que existe una documento de Auditoría del Ejecutivo, con más de 200 páginas, respecto a supuestas irregularidas cometidas por ambos al frente del MOPC, como la supuesta desaparición de US$ 37 millones. Dio como ejemplo la construcción de la Ruta PY13.

“Que se defienda Efraín y mi colega Buzaquis”, subrayó el colorado.

Lea más: Riera pide expulsar a ministros no colorados que molestan a Cartes y olvida que antes lo cuestionaba

Buzarquis a Riera: “Tu patrón es un narco”

Buzarquis salió al paso de la declaración de Riera y se defendió de sus acusaciones, señalando que no cometió ninguna irregularidad y que está dispuesto a que su gestión sea auditada.

Además, mencionó que la exfiscal general ya hubiese hecho una investigación en contra suya y de Alegre, en caso de ser reales las irregularidades que cometieorn.

También aprovechó para acusar al otrora anticartista respecto a su posición política actual. “Vulgar, cepillero, inútil y acomodado. Le dejaste un tiempo y te fuiste y te alineaste porque solo no podés, no tenés vuelo propio. En este período ni portero vas a ser porque no tenés carácter”, declaró en medio de gritos como respuesta a Riera.

“Querés hablar de moral y estás con un narco. Tu patrón es narco, un tipo que se va a ir extraditado a los Estados Unidos”, prosiguió Buzarquis.

Lea más: Riera sobre su separación de HC: “Quiero una foto de familia en la cual ninguno sea cuestionado”

Se defendió de acusaciones

“Yo nunca hice un acto político juntando a los docentes ni pedí votos”, agregó, haciendo alusión al senador colorado. También lo acusó de “estafador”, relacionándolo con la negativa situación económica en la que quedó Aceros Paraguayos (Acepar).

Con relación a la acusación sobre construcción de la Ruta PY13, Buzarquis se defendió señalando que él fue quien denunció a la aseguradora, por lo que esta tuvo que abonar una poliza. “Yo pedí la denuncia y pedí la auditoría. Yo denuncié”, manifestó.

La sesión prosiguió con la intervención del presidente interino de la Cámara de Senadores, Hugo Rícher (FG), quien intentó calmar a sus colegas.