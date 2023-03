Cartista Santi Peña alaba la gestión del cuestionado gobernador “Tigre” Ramírez

En un mitin colorado en Curuguaty, departamento de Canindeyú, este fin de semana, el candidato a presidente de la República Santiago Peña (ANR) elogió al cuestionado gobernador de Canindeyú, César “Tigre” Ramírez (ANR, cartista).

Dijo que Ramírez “es un gran líder del departamento, tienen que estar orgullosos del gobernador que tienen”. “Un gobernador que no quería ser candidato al Senado, él no quería ningún cargo, quería trabajar en equipo. Cuando pasaron las internas me dijo: Santi, no quiero dejar la gobernación, quiero terminar el trabajo en la gobernación, quiero entregar el trabajo de la gobernación el 15 de agosto. Sos una persona de hablar poco, pero tenés un gran corazón”, expresó Santiago Peña.

Aludió a la renuncia de Ramírez a su candidatura a la senaduría por la Lista 1 en enero pasado. Expuso “motivos personales”. Dimisión llamativa atendiendo el cambio que se avecinaba en la Fiscalía, que se consumó en marzo pasado, con la asunción de Emiliano Rolón.

La entonces Fiscalía General del Estado, a cargo de la cuestionada Sandra Quiñónez, ni amagó abrir un proceso contra “Tigre” Ramírez, pese al rosario de denuncias sobre supuestas irregularidades en el uso de los fondos de emergencia por el covid.

Desembolsos en tiempo récord, deficiencias documentales y ONG integradas por personas de su entorno fueron algunas de las anomalías detectadas en la rendición del gobernador sobre el uso de los G. 12.764 millones (US$ 2.000.000) del fondo covid.

Este dinero había sido transferido por el Poder Ejecutivo a finales del año 2020 y mediados del 2021, para la reactivación de la economía golpeada por las medidas sanitarias por el covid.

