Senador cartista “Beto” Ovelar acusa a EE.UU. de operar contra la ANR

El senador Silvio “Beto“ Ovelar (ANR, cartista) dijo ayer que la sanción a Tabacalera del Este SA (Tabesa), que fue incluida en la “lista negra” del Departamento del Tesoro de EE.UU. " es una sanción más al expresidente Horacio Cartes”.

Ovelar, quien busca la reelección, dijo que en la medida que la “embajada” (sic) “se involucre, porque desde mi posición es absolutamente clara la intromisión”. “Y no lo he manifestado, no ahora, que hay una intención de la propia embajada, del propio embajador (Marc Ostfield), como operador político, de buscar la alternancia en Paraguay, pero se equivocan de procedimiento”, dijo.

Seguidamente, desafiando al Gobierno de EE.UU., dijo: “No conocen la idiosincrasia del pueblo colorado, paraguayo”.

Luego fue consultado si en la ANR tienen temor a una futura extradición de Horacio Cartes, respondió: “No sabemos cuál será la estrategia de campaña de la embajada, pero el Partido Colorado está preparado para todos los escenarios. El Partido Colorado tiene un comando político, una estructura política, que analiza todo”.

