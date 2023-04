Expropiaciones con tufo proselitista y a mansalva en Diputados

A pedido de la diputada de Alto Paraná, Blanca Vargas, ayer se adelantó el tratamiento de dos proyectos de expropiación en favor de sus ocupantes de predios ubicados en Ciudad del Este. Si bien la legisladora no busca el rekutú, sí es candidato a diputado su esposo, Digno Caballero (ANR, HC).

Lea más: “Sintierras” del clan Vargas-Caballero asechan reserva forestal de 70 hectáreas

“Muchas de las personas me dicen: ‘Vos diputada sos la reina de los asentamientos’. Tal vez no soy la reina porque no soy tan linda, pero soy una persona que siempre trabajo con vocación de servicio” y “nosotros los colorados siempre estamos para servir”. afirmó.

A renglón seguido atacó a su colega Kattya González (PEN), por tener más apoyo que ella. “No vas a tener nuca ese cariño genuino porque ustedes compran la dignidad de la gente y esa es la diferencia que hay”, le retrucó González.