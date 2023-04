ANR dice que obtiene más créditos, un banco niega

El jefe de la ANR, Horacio Cartes, sancionado y declarado como “significativamente corrupto” por Estados Unidos, reapareció anoche en un acto con mujeres coloradas. Sin embargo, no estuvo presente ayer de tarde en el anuncio encabezado por el vicepresidente de ese partido, José Alberto Alderete, y los apoderados Magnolia Mendoza, Wildo Almirón y Eduardo González.

En la sede de ese partido, Alderete comunicó la obtención de nuevos créditos: “Se encuentra en trámite, próximo a resolverse en estos días, mañana o pasado a más tardar, una línea de crédito para el partido, la financiera ueno y el banco Interfisa que dieron su ok”.

El citado dirigente no citó la cifra a recibir. Trascendió que tanto ueno como Interfisa tienen en sus directorios a varios amigos del cartismo.

Hace un mes el titular de la financiera ueno, Carlos Carvallo, ex alto funcionario del BCP, negaba algún crédito bancario a la ANR. Sin embargo, según Alderete, la empresa se suma a Banco Continental para concederles crédito. Esa última entidad citada concedió el primer préstamo vía fideicomis o, de G. 17.000 millones, a ANR.

En cuanto a Interfisa, ya se encargaba del pago de funcionarios de la Junta de Gobierno y, junto al Banco Continental, financió la campaña municipal de 2015. Interfisa Banco es presidido por el excanciller Rubén Ramírez Lezcano y en su directorio aparece Marcello Cogorno, entre otros.

Alderete también presentó el denominado “Comando de vigilancia y transmisión de resultados electorales del Partido Colorado”. Indicó que esta operación no representará un gasto extra para la ANR pese a que supuestamente movilizará a 70.000 agentes electorales colorados entre miembros de mesa, veedores, agentes de transmisión de resultados, apoderados distritales, departamentales y otros.

Banco Interfisa no dará crédito a la ANR, aclara

Ante no anunciado desde la ANR, Eduardo Queiroz, gerente general de Banco Interfisa aclaró que desde la entidad bancaria no dará ningún tipo de financiamiento a la Asociación Nacional Republicana (ANR) ni a otro partido político para las elecciones Paraguay 2023.

Detalló que, por políticas internas de la entidad, desde diciembre del 2022, el banco no puede otorgar financiamiento a ningún partido político, sin excepción. “Por políticas internas, desde diciembre del 2022, Interfisa no puede otorgar financiamiento político”, dijo. También buscamos la versión de ueno pero no obtuvimos respuesta.