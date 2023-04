Elecciones generales 2023: Las 10 “pifiadas” de Santiago Peña con miras a la silla presidencial

“Responsable de más de 50 años de estabilidad en Paraguay”: dijo Peña sobre Stroessner, cuyo régimen dictatorial duró casi 35 años. También consideró que “exageró” y sostuvo que no está a favor de los “abusos” cometidos durante ese periodo.

“El ministro de Salud tiene que ser solamente el órgano rector de la Salud Pública. Él no debe tener a su cargo hospitales y médicos” , sostuvo Santiago Peña.

En Argentina “la gente no quiere trabajar”: Tras estas declaraciones la indignación fue internacional, no sólo por los propios argentino, si no también para la colectividad paraguaya que reside en todo el territorio vecino.