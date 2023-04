Elecciones Paraguay 2023: cuatro ideas de Efraín Alegre

El presidenciable de la Concertación Nacional, Efraín Alegre, se refirió a varios temas -cuando menos polémicos- durante su campaña por la presidencia, en el marco de las Elecciones Paraguay 2023.

Efraín Alegre y su postura sobre el matrimonio igualitario

Entre los temas de los que habló, se encuentran el matrimonio igualitario. “El matrimonio es uno solo, por qué discutimos si eso esta en nuestra Constitución Nacional. Hay alternativas que deben ser respetables”, declaró a la 1020 AM, en marzo de este año.

¿Aborto legal y seguro?

Alegre, asimismo, opinó con respecto al aborto, posicionándose en contra.

“En el tema del aborto tengo mi posición, estoy en contra, creo en la vida pero también creo que requiere un análisis, hoy no un tema prioritario en el país”, dijo el 2 de junio del 2022, a la radio 1080 AM.

Subsidio al transporte público

El liberal también tuvo que referirse sobre el transporte público, específicamente sobre el subsidio que perciben los empresarios por parte del Gobierno. Manifestó su rechazo, pese que esta acreditación se implementó en el 2011, cuando Alegre se desempeñaba como ministro de Obras Públicas.

“Tenemos que buscar alternativas (al subsidio). Este es un sistema que ha colapsado, es un modelo que ya no funciona evidentemente. Tenemos que cambiar, tenemos que integrar el sistema. Tienen que haber algunas modalidades de transporte moderna, lo era en su momento el metrobús”, declaró a ABC TV, el 31 de marzo pasado.

Reforma Constitucional

Otro de los temas polémicos que mencionó fue la reforma Constitucional Nacional. Sobre ello, el principal candidato de la oposición indicó que no es necesario.

“No estoy de acuerdo, no creo que los problemas del Paraguay estén en la Constitución. Se le culpa a la CN porque no se puede defender”, mencionó en marzo pasado a la 1020 AM.

Elecciones Paraguay 2023

Efraín Alegre se enfrentará principalmente al candidato colorado, Santiago Peña (ANR, HC), el próximo domingo 30 de abril, en las elecciones generales del 2023. Intentará -por tercera vez consecutiva- ser electo presidente de la República del Paraguay.