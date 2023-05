Nakayama califica de “pésimo y desastroso” el resultado de la Concertación

De “pésimo y desastroso” calificó el resultado obtenido por la Concertación Nacional en las Elecciones Paraguay 2023 el candidato liberal a senador Eduardo Nakayama, quien obtuvo 28.503 votos preferente dentro de la lista de la Alianza de Senadores por la Patria.

“El resultado macro pésimo, una pésima elección, no llegamos ni siquiera al millón que se había superado en el 2018 con 900.000 electores menos”, afirmó.

Aseguró que el voto preferencial para él, fue un éxito, pero agregó que se tiene que mejorar, ya que considera que el control mutuo va a quedar desfasado y que se podría implementar un control biométrico para verificar la participación de los electores.

“En el caso de Patria Querida fueron 80 votos los que definieron el que entra, hasta anoche era Rasmussen, ahora es Penner. Seguro entre ellos dos estarán buscando en qué mesa se dio la diferencia y si el controlador era de uno u otro, marca esa diferencia, que fue lo que pasó en nuestra interna liberal”, expresó.

Sanear el Partido Liberal para plantear alianzas

Sobre cómo se conformó la lista de la Alianza Senadores por la Patria, afirmó que la misma se hizo muy a las apuradas y sin una medición real de la fuerza.

“Desde el número 25 hasta el 45, que son los candidatos que no entraron, el Partido Liberal metía solo 24 de la lista de 45, los otros 21 aportaban otros partidos. Dentro de la interna liberal, del 25 hasta el 45 teníamos entre 80 a 100.000 votos. Eso es mucho y son votos de gente que se candidató, no llegó y se tuvo que ir a su casa. Ya no trabajó de la misma forma ahora”, indicó.

En ese sentido, asumió que su línea a partir de ahora se centrará en recuperar la identidad del Partido Liberal, ya que a su criterio no se pueden seguir desdibujando, lo que les debilita como partido, considerando que es una organización política centenaria, que va a cumplir 136 años el próximo 10 de julio. “No se puede permitir tener este tipo de elecciones, de lo contrario no vamos a ser opción”, criticó.

Agregó que primero deben sanear y fortalecer al Partido Liberal y luego sentarse a hablar con las otras fuerzas. “Tenemos que facilitar el acceso de jóvenes y eso va a oxigenar un poco el partido, y luego, con las demás fuerzas, tenemos que plantear si tenemos que hacer unas PASO, una primarias, qué hacer para tratar de elegir quién va a ser el candidato o la candidata”, aseveró.

Lentitud por cantidad de electores por mesa

Nakayama criticó además la lentitud con la que se desarrollaron las elecciones en las mesas electorales, considerando que habían demasiados electores por mesa, y eso hacía que se agolpe una gran cantidad de gente.

“¿El resultado final de la participación cuál fue? 63%. Es menor de la que tuvimos en el 2018 pero no estábamos preparados para tener una participación ni siquiera del 70% porque se cerraron los colegios a las 16 y se quedó una gran cantidad de gente votando, algunos hasta las 19, nosotros tenemos que ser muy certeros en este tema, agarrar y decir que esta cantidad de gente puede votar por minuto y respetar eso”, afirmó.

Cuestionó además que si no se respeta la capacidad técnica y métrica de los votos que se pueden hacer, se vuelca a favorecer el caos y hasta el fraude.