Paraguay “es un país muy conservador y retrógrado”, dice sociólogo chileno

El sociólogo y periodista chileno Raúl Sohr Biss analizó las últimas elecciones en Paraguay y destacó que se generaron muchos debates sobre las encuestas previas, pero el resultado fue “abrumador a favor del Partido Colorado”, que ha ejercido el gobierno durante 76 años, con un solo periodo de alternancia.

Resaltó que Santiago Peña “avasalló a su rival”, Efraín Alegre, con una diferencia de cerca del 15%. En una entrevista para el canal CNN de Chile, el sociólogo habló de las protestas para denunciar un presunto fraude electoral que están registrándose en el país y exigir unas nuevas elecciones.

Lea más: Devuelven unas 2.000 máquinas de votación a empresa contratada tras elecciones generales

“Pero esto no va a prosperar y, en definitiva, Peña se va a convertir en Presidente”, acotó el chileno. El especialista habló sobre Horacio Cartes como la “sombra grande” que hay detrás de Peña.

Estados Unidos “está buscando la extradición de Cartes”

“Cartes hizo una fortuna descomunal y ha creado el Grupo Cartes, que tiene una serie de empresas. Es un multimillonario y Estados Unidos está buscando la extradición, aunque no la ha planteado oficialmente. Autoridades han planteado que está comprometido con el narcotráfico y existía la posibilidad de pedir la extradición”, señaló.

Lea más: Video: Cartes increpa a Peña por su impuntualidad y su independencia genera dudas

Comentó que el Partido Colorado tiene una gran presencia a nivel nacional, mientras que el Partido Liberal, el principal opositor, no tiene una presencia rural y campesina, a diferencia de la ANR. También recordó la “brutal y absoluta” dictadura de Alfredo Stroessner.

En otro momento, dijo que el expresidente de Honor Colorado lidera la facción más conservadora del Partido Colorado. “Y Peña es un pupilo de Cartes”, planteó.

Un país “muy retrógrado”

El sociólogo destacó que lo que se espera de Peña es un gobierno de derecha “extremadamente conservador. De hecho, Paraguay es un país muy conservador y, en muchos sentidos, muy retrógrado”, planteó.

“Cuando digo retrógrado, por ejemplo, hay un feminicidio cada 10 días. La homosexualidad es perseguida brutalmente, pese a que el hijo de Stroessner -que era un militar- era homosexual. Él salía con sus camaradas de armas a darles paliza a los homosexuales en las calles. Es un curioso fenómeno. También el número de homosexuales en Paraguay es extremadamente alto. En ese sentido, es un país muy, muy conservador”, reflexionó.

Lea más: Video: la respuesta de Peña si llegara a ser presidente y EE.UU. pidiera la extradición de Cartes

“Un nivel insólito de corrupción”

En otro momento, agregó que Paraguay posee “un nivel insólito de corrupción”. En ese contexto, contó que cuando visitó el país lo invitaron a un asado y al momento del brindis el agasajado dijo: “Y porque ahora he recibido mi primera coima y esto demuestra lo que he avanzado en mi carrera”.

“Yo me quedé helado. Me pregunté cómo se enorgullece de eso. Y me dijo: ‘Es que cuando tú ya has recibido una coima es porque has llegado a una estatura y eso acá lo festejamos’”, relató.

Agregó que algo llamativo es que, pese a ser extremadamente conservador, Peña anunció que va a restablecer relaciones con Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. “Le ha dado la espalda a Juan Guaidó, definitivamente”, mencionó.