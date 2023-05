Diputados fijan otra chance para salvar a Jorge Bogarín Alfonso

Ayer, en reunión de mesa directiva de la Cámara de Diputados, se acordó incluir una vez más y entre los últimos puntos del orden del día el tratamiento del pedido de juicio político contra el miembro del Consejo de la Magistratura (CM) y uno de los declarados por Estados Unidos como “significativamente corrupto” Jorge Bogarín Alfonso (ANR, HC).

El estudio del libelo acusatorio, que consta de al menos cuatros causales de destitución por supuesto “mal desempeño en sus funciones”, había sido postergado por la falta de quorum el pasado 24 de abril, y la semana pasada ni siquiera se incluyó en el orden del día.

Ayer, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Ángel Paniagua (ANR, FR), además de confirmar la inclusión en el orden del día, volvió a ratificar que según su criterio –y el de varios de los 43 diputados colorados– no existen votos para aprobar el enjuiciamiento.

“Así como están las cosas tengo entendido que se va a rechazar, no sé si eso significa blanqueo o qué, pero argumentos suficientes y valederos no existen luego para un juicio político, pero se está viendo, sabes bien que en el último momento se decide si existe o no los números”, afirmó Paniagua.

Las cuatro causales contra Jorge Bogarín Alfonso

El libelo acusatorio detalla cuatro causales contundentes sobre supuesto prevaricato, enriquecimiento sin causa, declaración falsa y cobro indebido de honorarios, el más grave de ellos, relacionados a la “persecución” contra el exfiscal Jorge López Lohman. (+).

En este caso, se acusa a Bogarín Alfonso de haber perseguido y destituido al ahora difunto exfiscal López Lohman por haber imputado a su “amigo” y también “significativamente corrupto” Vicente Ferreira.

López Lohman imputó al actuario Ferreira por supuestamente fraguar documentos para favorecer a un ahora condenado por abuso de menores y otros delitos. Los diputados colorados son 43 y se requiere mayoría absoluta (53 votos en caso de que estén los 80 presentes) para que prospere el pedido de juicio político.