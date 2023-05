Santi Peña promete al Cuerpo Diplomático que gobernará sin “odio ni división”

Santiago Peña, presidente electo (ANR), visitó ayer al Cuerpo Diplomático acreditado ante el Gobierno nacional, en un encuentro que se llevó a cabo en la sede de la Nunciatura. Acompañaron a Peña, el vicepresidente electo y actual diputado cartista Pedro Alliana, los miembros del equipo de transición, Lea Giménez y José Alberto Alderete y el asesor en asuntos internacionales, Rubén Ramírez Lezcano.

“Tengo una fuerte vocación al diálogo, de escuchar a las diferentes fuerzas políticas y sociales. En los próximos años queremos que la política sea el espacio del encuentro, no de la división. Lo que pedimos es el diálogo entre las fuerzas políticas, como primera medida es que si queremos ir a convencer a gente de otro partido, cómo lo haremos si no (lo) hicimos dentro de nuestro propio partido. Esto requiere paciencia, capacidad de escuchar a los paridos políticos”, expresó Peña en su discurso ante el Cuerpo Diplomático, presidido por el nuncio apostólico Eliseo Antonio Ariotti.

Seguidamente, Peña adelantó que mantendrá lo que funcionó en este Gobierno de Mario Abdo Benítez (ANR). “Nuestra lucha no está dada por el odio al que está en frente nuestro. El 30 de abril supimos que el pueblo paraguayo no quiere un discurso de división, de odio. Queremos continuar lo que funcionó y evitar lo que fracasó en el pasado. Han pasado 10 años de muchas peleas políticas en Paraguay, lo (que) queremos construir se hace con un discurso de unidad, no de división. Creo que lo podemos lograr”, señaló Santiago Peña.

Luego, el presidente electo manifestó que no discutirá o debatirá ideologías “ni de derecha ni de izquierda”. “Nosotros queremos avanzar con diálogo”, mencionó Peña.

Embajador de EE.UU. Marc Ostfield, de viaje

Johanna Villalobos, directora de Diplomacia Pública de la embajada de Estados Unidos de América en Paraguay, informó ayer ante nuestra consulta que el embajador estadounidense Marc Ostfield se encuentra en EE.UU. para cumplir una reunión de jefes diplomáticos de dicho país en naciones de América Latina.

“No pudo asistir al evento de con el Cuerpo Diplomático. Nuestro encargado de negocios, Amir Masliyah, representó a la embajada de EE.UU. en el evento. El embajador (Ostfield) espera reunirse pronto con el presidente electo”, manifestó la diplomática norteamericana.