TSJE confirma victoria de la ANR en Gobernación de Concepción

Los ministros del TSJE emitieron la resolución por la cual se definen las elecciones para la Gobernación de Concepción, dando como ganadora de las Elecciones Paraguay 2023 a la candidata por la Asociación Nacional Republicana, Liz Meza.

La elección de gobernador en Concepción había generado dudas debido a que la diferencia de votos entre Liz Meza y Eliseo Guggiari, candidato de la Concertación Nacional para un Nuevo Paraguay, era tan solo de 28 votos, según la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

Esto, sumado a varias denuncias realizadas por los apoderados de la Concertación, generó un manto de dudas sobre el resultado que finalmente fue resuelto por los ministros del TSJE y dando como ganadora a la candidata colorada.

Los ministros, con disidencia de César Rossel en la mayoría de los casos, rechazaron 13 impugnaciones planteadas por los apoderados de 16 planteadas. Eduardo Nakayama, senador de la Concertación electo, también se pronunció al respecto aceptando la derrota en Concepción.

Diferencia de 100 votos se dio por “error humano”, según TSJE

“Se resuelven las impugnaciones presentadas por los apoderados, como también las reclamaciones hechas en el cómputo provisorio”, expresó Cristhian Ruiz Díaz, director de financiamiento político del TSJE, sobre el proceso realizado por los ministros de la Justicia Electoral.

En ese sentido, indicó que no se hizo lugar a los planteamientos de los apoderados de la Concertación, el PLRA y Cruzada Nacional, y en consecuencia, en concordancia al artículo 4 del Código Electoral, se dio validez a las mesas impugnadas.

“Hay una sola mesa anulada, que es la que ya vino del cómputo provisorio, en donde en el sobre 2 y 3 los miembros del Tribunal Electoral de Concepción no encontraron los resultados, cuando abrimos el sobre 1 tampoco encontramos el acta de escrutinio, los apoderados no pudieron presentar certificados de resultados y, al no tener esos resultados, la mesa se declaró nula. En el resto de los casos, todas las mesas fueron validadas y se computaron”, precisó.

Explicó que en el caso del distrito de Sargento José Félix López, más conocido como Puentesiño, en cuya mesa 7 del colegio Bernardino Caballero, se encontró una diferencia de 100 votos entre los votantes de los certificados electorales de la TREP y las actas de escrutinio, los ministros Bogarín y Bestard coincidieron en que se trató de un “error humano”, ya que los datos en los 3 sobres coincidían en que acudieron 221 votantes y no 121 como figuraban en las actas de escrutinio. César Rossel votó en disidencia, pero se tomó el resultado como válido.