Beto Ovelar insiste en que Erico Galeano tiene fueros desde el día en que fue electo

En representación de la bancada cartista, el senador Silvio Beto Ovelar insistió en que Erico Galeano tiene fueros como senador electo desde el día de la elección. Asegura que no necesitaba la proclamación para “oficializar” sus fueros.

El congresista analizó que si vamos a ir a los fueros con que, según su criterio, cuenta el senador electo Erico Galeano desde el momento de su elección, “claro que existe doble inmunidad”.

Al comentársele que el juez Gustavo Amarilla dijo que no existe doble inmunidad y que una vez desaforado ya es para todas la causas, se limitó a decir que respeta la independencia del magistrado pues es parte de otro poder. “Su interpretación compete en su jurisdicción”, dijo.

“Corresponde que el colega jure”

En otro momento, Ovelar se contradijo un poco, pues dijo que Galeano ya no tiene fueros en diputados, y que desde que fue electo senador cuenta con fueros.

“Mi lectura es que lo que corresponde es que el colega jure, y una vez que haya jurado como senador, posteriormente se proceda a su desafuero. Si el proceso sigue, es el cuerpo colegiado el que determina la decisión que vamos a tomar”, expresó.

Enfatizó que como bancada respetarán lo que dice la ley y la Constitución, y de ninguna manera transgredirán las normas.

Al preguntársele qué harían en caso de que Galeano fuera preso, y si permitirían que jure desde la cárcel, no quiso arriesgarse a una respuesta. Solo respondió que “eso es adelantarse a los hechos”.

“S el juez no le da permiso no pueda asistir a jurar”

“Alguien que está privado de su libertad no puede venir a jurar si no tiene al autorización del juez competente. Si el juez de la causa no le da el permiso par asistir a la sala de sesiones no puede jurar sea quien sea”, sostuvo.

Beto Ovelar se mostró convencido de que Erico Galeano va a jurar, solicitar su desafuero y seguir el proceso.

Se le preguntó también qué piensa del criterio del juzgado, que dijo que no hace falta desaforar a Galeano y que puede dictar su prisión preventiva de todos modos.

Sobre esto insistió que respetarán las leyes y la constitución. “De ninguna manera vamos a transgredir las normas”, enfatizó.