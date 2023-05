Esto dice el abogado de Erico Galeano sobre el “doble fuero”

Durante una conferencia de prensa el martes pasado, el diputado colorado Erico Galeano -actualmente imputado por presunto lavado de dinero y asociación criminal por el Operativo A Ultranza- dijo ser “inimputable” y justificó su idea argumentando que cuenta con “doble fuero” parlamentario, al ser diputado y senador electo.

Sobre este punto, el abogado Cristóbal Cáceres -quien defiende legalmente a Galeano- indicó que “no existe una doble inmunidad”, sino calificó como una “expresión más bien coloquial o popular” lo que dijo su cliente.

Incluso detalló que los cargos -diputado y senador- son incompatibles entre sí, ya que no se pueden ejercer ambos al mismo tiempo.

“Es claro, no se puede tener doble fuero; no se puede ser diputado y senador al mismo tiempo. Lo que sí es particular es que el mismo día que es desprovisto de sus fueros, el Tribunal Superior de Justicia Electoral concede su fuero de senador y ese no se le puede sacar”, explicó.

Comparecencia de Erico Galeano

Por otra parte, el abogado también hizo mención a la audiencia de imposición de medidas para Erico Galeano, prevista para el viernes 2 de junio a las 08:30, cuando se analizaría el pedido de prisión preventiva que hizo la Fiscalía.

Al respecto, Cáceres enfatizó que “están a disposición del juez desde el día 1 de la imputación” pero a la vez no descartó la presentación de algún tipo de recurso si es que la defensa del diputado lo considere necesario.

De igual manera, aseguró que “en su momento” comparecerán ante el juez del caso, Gustavo Amarilla, quien ya admitió la imputación y procesó al cartista por supuesto lavado de dinero y asociación criminal.

“Hay un equipo que analiza los alcances de la convocatoria; no podemos adelantar, pero estamos analizando esa posibilidad (de presentar algún recurso sobre la convocatoria)”, detalló el abogado en comunicación con ABC Cardinal.

