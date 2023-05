Interna entre oficialistas traba acuerdo para el BCP

La Cámara de Senadores tenía previsto ayer analizar el pedido de acuerdo constitucional para el nombramiento de Cristina Escribá Sakoda, como miembro titular del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP). Sin embargo, no pudo tratarse por falta de acuerdo de los propios senadores del oficialismo colorado.

La senadora Lilian Samaniego (ANR, FR) pidió al pleno constituirse en comisión alegando que en reiteradas ocasiones, este caso no tuvo el quórum en la comisión de Asuntos Constitucionales. Indicó que el Banco Central del Paraguay es una institución reconocida por su independencia y su profesionalismo.

Mencionó que Escribá es una funcionaria antigua del BCP. Indicó que cuenta con un amplio curriculum para ocupar el cargo como miembro titular.

Bacchetta se opuso a pedido de Samaniego

Por su parte, el senador Enrique Bacchetta (ANR, FR), presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, pidió rechazar la moción de su colega alegando que si bien ellos lo convocaron a la comisión, en dos oportunidades no tuvieron quorum.

“Es difícil votar por una persona a la cual siquiera conocemos. En todos los casos siempre, para prestar un acuerdo o para designar le hemos convocado a las personas. Lastimosamente, no es que no haya participado o asistido esta persona, pero lastimosamente no tuvimos quórum. Pido que no nos constituyamos en comisión”, dijo.

El senador Juan Carlos Galaverna (ANR, HC) dijo que es un asunto delicado e importante para constituirse en comisión. “En este caso la seriedad de la Cámara exigen que no nos constituyamos”, dijo.

La senadora Samaniego insistió en la constitución de la comisión y en que existe una vacancia pendiente. Finalmente, el pleno no logró reunir los votos para constituirse en comisión, quedando postergado una vez más el punto por falta de consenso entre los legisladores.