Transición: equipo de Santi Peña acusa al Ejecutivo de falta de “voluntad” y “lectura comprensiva”

En comunicación con ABC Cardinal este viernes, Lea Giménez, exministra de Hacienda durante el gobierno de Horacio Cartes (2013-2018) y representante del presidente electo Santiago Peña en el proceso de transición con el gobierno de Mario Abdo Benítez, se pronunció sobre la reacción del Poder Ejecutivo a un pedido hecho por los representantes del gobierno entrante de detener licitaciones plurianuales y otros procesos hasta la asunción del nuevo presidente.

Hernán Huttemann, jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República, confirmó que el pasado martes último recibió un pedido firmado por los integrantes del equipo de transición del presidente electo, en la cual solicitan al gobierno saliente la suspensión de procesos de licitaciones del Estado, salvo los más “urgentes”, hasta la asunción del gobierno entrante el próximo 15 de agosto.

La respuesta del Ejecutivo fue que la Presidencia está abierta a “revisar licitaciones puntuales” con los representantes del presidente electo, pero que no pueden “permitir que el Estado deje de funcionar regularmente”.

Giménez, una de las firmantes de la nota presentada a la Presidencia, calificó la respuesta del Ejecutivo como una “falta de lectura comprensiva”, aunque no descartó que se trate de un intento de “querer embarrar la cancha innecesariamente”, alegando que el equipo del presidente electo nunca pidió “parar el Estado”.

Santi Peña acusa al Ejecutivo de falta de “voluntad real”

Afirmó que hasta ahora el equipo de Peña no ha visto “mucha voluntad real” de parte del Poder Ejecutivo para llevar a cabo un proceso fluido de transición.

“Tuvimos un par de llamadas con el ministro Huttemann donde expresamos nuestra preocupación y no hubo respuesta alguna, por eso presentamos la nota”, dijo. “Aunque no tenemos la lapicera sentimos que tenemos que hacer nuestra parte para solicitar formalmente cuestiones básicas que no se están dando”.

Insistió en que el presidente Abdo debe “bajar líneas” a las instituciones del Estado bajo su administración, afirmando que el equipo de Peña ha expuesto ante la Presidencia “casos específicos” de llamados a licitación que les preocupan, citando como un ejemplo que el Instituto de Previsión Social (IPS) esté “licitando paneles solares para quién sabe qué”, supuestamente con fondos de salud, lo que calificó de “criminal”.

También señaló “nombramientos en la Cancillería tremendamente costosos para el Estado”.

“Son decisiones que se toman a último momento que no tienen sentido”, enfatizó.

Insistió en que el presidente Abdo y su equipo deben solicitar a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas un análisis general para identificar los procesos licitatorios que “pueden esperar”.

Giménez dijo que al equipo del presidente electo no le preocupa la falta de fondos para gobernar, sino que la situación “va a hacer que distraigamos la atención de empezar a revisar cosas donde existen denuncias”.

El pasado miércoles, el jefe de gabinete Huttemann argumentó que la mayoría de las licitaciones plurianuales que el equipo de Peña pide detener corresponden a cuestiones como el mantenimiento del sistema eléctrico del país, la provisión de combustible para Petropar o el abastecimiento de medicamentos para el IPS o el Ministerio de Salud, y que su suspensión podría repercutir negativamente en la ciudadanía.