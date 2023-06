Colym Soroka asegura que no va a recibir órdenes de nadie ni a defender intereses económicos de Cartes

“Yo soy una persona que no pertenece al grupo de Cartes. El modelo cartismo, y en especial su gobierno, a mí no me gustó. No pertenezco al cartismo”, dijo de manera tajante el diputado Colym Soroka, quien pertenecía a la bancada de Fuerza Republicana, pero ahora se declara independiente para su periodo en el Senado.

Agregó que ayer se reunió con Derlis Osorio, Javier Zacarías Irún y Carlos Núñez para crear una nueva bancada independiente colorada durante el siguiente periodo en la Cámara de Senadores.

“Derlis Osorio, Javier Zacarías Irún, Carlos Núñez y yo decidimos hacer una bancada para tomar una decisión más adelante para conversar con todos los sectores que tienen sus candidatos. Vamos a hablar con Blanca (Ovelar), con Lilian (Samaniego), con Cachito (Óscar Salomón), con Ovelar (Silvio), con todos, para luego decir a quién vamos a apoyar para la presidencia del Senado”, dijo Soroka.

Lamentó también que en el Movimiento Fuerza Republicana no se tenga identidad debido a la ausencia de liderazgo. Dijo que el movimiento se parece a un “monstruo” debido a que “tiene varias cabezas”.

“Nosotros somos los independientes; ellos dependen de otros. Lo que cuestiono del movimiento es la falta de identidad, donde hay dos o tres cabezas. Ahora el movimiento parece un monstruo. No es que falte liderazgo, es la ausencia de líderes que definan cómo vamos a actuar ante este modelo de política que se viene”, dijo el senador electo.

Consultado sobre por qué creó otra bancada independiente, dijo que no estaba para recibir órdenes de nadie, en abierta alusión a Horacio Cartes, quien desde la presidencia de la ANR ordena los lineamientos a seguir al presidente electo Santiago Peña y a los senadores y diputados cartistas.

“Yo no estoy para apoyar los intereses económicos de nadie, ni mucho menos políticos, de una persona, ni menos recibir órdenes”, dijo Soroka.