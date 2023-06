Juan Carlos Baruja sobre Cartes: “nunca me pidió de manera particular nada”

Santiago Peña anunció que Juan Carlos Baruja sería el próximo titular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH). Baruja, al ser consultado sobre su relación con el exmandatario Horacio Cartes, dijo que no se siente ni presionado, ni insinuado para favorecer al expresidente en algún aspecto.

“Yo fui ministro de agricultura en el periodo de Horacio Cartes, quien me dio esa confianza y esa distinción, así como Santiago Peña me dio esta distinción. Yo en particular nunca sentí, nunca me pidió de manera particular nada ni para él, ni como para alguna de sus empresas. Hoy yo no me siento absolutamente, ni presionado, ni insinuado para que eso ocurra”, aseveró.

Sobre su designación al frente del MUVH, dijo que juraría como senador electo el 30 de junio y que posteriormente estaría pidiendo permiso para poder asumir en la cartera de estado del ejecutivo. Contó que en su lugar estaría asumiendo Ramón Retamozo en la Cámara de Senadores, quien responde al movimiento de Fuerza Republicana.

Buscarán cortar vínculos con intermediarios

Baruja contó que tras su reunión con Carlos Pereira, actual titular del MUVH, coincidieron en que uno de los temas recurrentes son las organizaciones que bajo presión intentan conseguir asignación de viviendas.

“Muchas veces parece que la ley del más fuerte, el que hace más fuerte la manifestación, el que hace explotar más petardos, intenta llevar la mayor cantidad de viviendas y lo que tenemos que hacer es irnos a los datos estadísticos”, acotó.

En ese sentido, dijo que la dirección de censos y estadísticas indica cuáles son las zonas y departamentos donde el déficit de viviendas es mayor, dando así prioridad a la gente que efectivamente necesita y no el que tiene mayor capacidad de presión.

“Una de las tareas pendientes es en alguna manera cortar el vínculo de ciertas organizaciones y que el ministerio llegue directamente a la demanda o al interesado, y el vínculo del intermediario, que no solo es político, sino también financiero. Ese es una de las tareas que nos toca desde el 15 de agosto, el llegar directamente al beneficiario en el caso del sector vulnerable y de los indígenas”, agregó.

Profundizar financiación a clase media

Baruja dijo que quieren profundizar la financiación de viviendas para la clase media, considerando que la misma está pagando alquiler mes a mes, tiene poder adquisitivo y que por una burocracia excesiva, por tasas de interés muy elevadas, y financiamiento de muy corto plazo, están quedando fuera.

“Hay experiencias positivas que han crecido. El año pasado 3.700 familias han accedido a su crédito de mi primera vivienda, este año llegarían a 4.000. Nosotros queremos apuntar a que esos números se puedan duplicar o triplicar”, aseguró.

Dijo que un planteamiento a Carlos Pereira fue entablar una mesa de diálogo con el sector financiero, teniendo en cuenta que el ministro saliente explicó está creciendo el interés del sector financiero en profundizar el financiamiento a la clase media, la cual se estima son entre 300 mil y 500 mil personas que están pagando mes a mes un alquiler.

“El otro eje importante es la economía, ya que la construcción de una vivienda genera casi 10 puestos de trabajo directa e indirectamente, lo que generaría empleo”, finalizó.