Soroka dice no le quiere hacer a Peña lo que HC le hizo a Abdo

“Yo creo que se habló de algunos compañeros para algunos lugares, pero más que eso, la idea es no ser parte de ese proceso que vivió Marito al comienzo. Qué pena daba que no podía arrancar por las ambiciones personales de los muchachos”, afirmó Colym Soroka, que hace poco dejó de formar parte de Fuerza Republicana para crear junto a otros cuatro exoficialistas la bancada “Bernardino Caballero”.

“Yo no le quería hacer a Peña lo que le hicieron a la persona con quien yo trabajé para que sea presidente (Abdo)”, alegó Soroka, quien sin embargo, también reprochó el alejamiento con el mandatario.

“Yo no sé (qué piensa Abdo) si el presidente no habla con nosotros. Imposible es tener sus teoría respecto al caso, yo le aprecio un montón y mi compromiso es hasta el 15 de agosto”, sostuvo al ser consultado sobre su relación actual con Mario Abdo.

Colym Soroka votará por Beto Ovelar, pero no se consider cartista

También enfatizó que pese a respaldar al candidato de Honor Colorado a presidente del Congreso, no se considera cartista.

“Yo dije me voy a independizar para mirar el escenario. No por eso soy cartista, nada que ver, no coincido luego con el sistema de gobierno implementado por (Horacio) Cartes en su momento. Vamos a ver Peña qué hace”, apuntó.

Evitó ahondar en las disputas que puedan continuar tras las internas coloradas, pero sí dijo que no pueden desconocer que usaron un “discurso fuerte y la gente tumbó nuestro discurso. Ganó Peña, ganó Cartes”.