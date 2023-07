Así fue la primera reacción de Celeste Amarilla contra Bachi en el Senado

Celeste Amarilla, legisladora del PLRA, arremetió contra su colega colorado cartista Basilio “Bachi” Núñez, en la primera sesión del nuevo Senado, luego de que el senador de la ANR se colocara una pañoleta colorada durante su alocución.

“No necesitamos los liberales traer acá nuestra bandera, ni nuestro pañuelo, ni nuestra corbata, porque mientras haya en el Paraguay y en el mundo una sola persona que necesite que sus derechos sean defendidos, mientras haya una sola persona que necesite igualdad de oportunidades, mientras haya en el mundo una sola persona honesta pisoteada por el autoritarismo, va a haber una bandera azul en su ventana. Los partidos pasan, el liberalismo es inmortal”, expresó la senadora liberal.

“No hay mandato imperativo, solo el de nuestra conciencia”

Por otra parte, la senadora Celeste Amarilla cuestionó a sus correligionarios y otros opositores por el apoyo de estos a Silvio “Beto” Ovelar como presidente del Congreso Nacional.

“No hay mandato imperativo, pero hay un imperativo categórico, que desarrolló Immanuel Kant, nos insta a los buenos a obrar bien. Eso es lo que el pueblo espera de nosotros y no es un mandato imperativo, es el mandato que nuestra conciencia nos tiene que dar, de hombres y mujeres buenos, nos tiene que llevar a obrar bien y a decir siempre la verdad”, aludió Amarilla.

Aseguró que no es fácil y que cuesta ser libre, valiente y opositor, e incluso pensó en algún momento que no todo estaba perdido en el Partido Colorado, porque había 3 senadores que se plantaron, pero finalmente los 3 se alinearon.

“Si calculamos el costo material de nuestras acciones, y no buscamos las consecuencias de nuestras acciones, no nos fijamos en el bien que podamos hacer con nuestras acciones; si vendemos nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestra dignidad, lo que obtenemos no es una victoria, el que tiene la victoria es el comprador, el comprador de nuestra conciencia y de nuestra dignidad, la victoria no es de quien se vende, la victoria es del que paga”, fustigó.

Por último, dijo que no todas las derrotas son un castigo, a veces son medallas, refiriéndose a la derrota en cuanto a la conformación de la Mesa Directiva que sufrió la oposición en la primera sesión del Senado.