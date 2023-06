“Oso” Fernández dijo que será independiente y así se desmarca de Cruzada Nacional

Jatar “Oso” Fernández Safuar no quiso adelantar su voto para la comisión directiva de la Cámara de Diputados. El sentido de su voto sigue en duda, pues desde que fue elegido se alejó del Movimiento Cruzada Nacional, cuya directiva es ser opositor.

“No, yo voy a votar a conciencia y eso es personal, yo pienso con humanidad. A mí nadie me va a decir qué voy a hacer, voy a acompañar lo que a mí me parece sin distinción de colores. No tiene sentido votar en bloque, estamos en una República. La organización no me puede decir lo que tengo que hacer”, dijo Jatar “Oso” Fernández.

Agregó que él no funciona con una agenda política y por eso será independiente y que no tiene problema de votar por un colorado o por un liberal. Tampoco actuará en bloque como exige el Partido Cruzada Nacional.

“Paraguayo Cubas puede tener su pensamiento, es mi líder como presidente, pero a mí no me van a decir cómo debo votar. Mis electores votaron por mi persona, no es porque son antisistema, votaron porque confían en mí. Si el partido me expulsa es problema de Cruzada Nacional; yo tengo la gente que me votó”, dijo el diputado.