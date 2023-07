Lo que dijo el exopositor Diego Oliver tras formar fila para felicitar a Horacio Cartes

En la sede central de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR) se realizó un recibimiento a los miembros del Partido Colorado que querían felicitar al presidente de la agrupación política, Horacio Cartes, por el día de su cumpleaños.

Entre los que acudieron, se encontraba Diego Oliver, exmiembro del Partido Encuentro Nacional, quien fuera expulsado por declaraciones previas a las elecciones generales del 2023, en las que afirmaba que propondría cerrar instituciones como el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), el Ministerio de la Mujer, entre otros.

Lea más: AEN expulsará al candidato Diego Óliver por plantear el cierre de dos ministerios y el INDI

“Estoy feliz de estar acá. Un partido que está abriendo las puertas. Recién me dijeron que no me van a echar, así que yo estoy contento. Sé lo que es la oposición y pude comprobar y ver que no es solamente un discurso. Viste el discurso de siempre, del cambio, y muchas cosas que en realidad no se cumplen lastimosamente”, afirmó.

Conversación entre Oliver y Cartes

El expulsado del PEN fue consultado sobre la conversación que mantuvo con el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes.

“De acá no me van a echar. Simpático, porque todo el mundo se enteró cuando yo propuse mejorar el gasto público, que no fue algo muy denso. Toda mi familia es colorada, mi barrio, todos mis familiares son colorados, mis vecinos. Creo que yo nomás estaba un poco descolocado ahí, pero ahora estoy feliz”, respondió.

Declaraciones de María Esther Roa con Oliver

La dirigente social María Esther Roa despotricó en redes sociales contra Diego Oliver, a lo que este respondió que la misma también está afiliada a la ANR.

Lea más: Expulsión del candidato Diego Óliver de la AEN no atenta contra su libertad de expresión, aclaran

“Entiendo su enojo, pero ella también es colorada, no sé por qué tanto se enojó, porque creo que la afiliación es algo personal, es libre, cada persona puede elegir a qué partido irse, y creo que de esto se trata la democracia, que uno pueda elegir, porque yo fui expulsado, porque a mí me expulsaron por cosas sin sentido, no es porque yo salí”, aludió.

Insistió que en su expulsión del PEN hay cosas que sacaron de contexto y hasta que se inventaron, pero asumió que es parte de lo que es la política y es normal que pase.