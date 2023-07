Senador Rivas defiende su postulación al JEM: “No tengo denuncias de corrupción”

El senador Hernán Rivas (ANR, HC) desea volver al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y aseguró que el hecho de que no haya ejercido nunca la abogacía no es impedimento. Resaltó que tuvo un buen desempeño cuando estuvo en representación de Diputados y que no tiene ninguna denuncia de corrupción en su contra, pese a que cuando prestó juramento se generó mucha polémica porque aún no tenía su título de abogado.