Cartistas buscarán dilatar dictamen de desafuero del imputado Erico Galeano

En la primera sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, del jueves último, con votos de 18 colorados y cinco opositores satélites, se remitió el pedido de desafuero del imputado senador Erico Galeano (ANR, HC) a la comisión de Asuntos Constitucionales, que aún no fue integrada. Solo 19 senadores votaron en contra.

El desafuero embreta principalmente a los cartistas porque el presidente electo Santiago Peña emitió un comunicado para que Erico se ponga a disposición de la justicia. Con esta posición los diputados de la legislatura pasada se vieron forzados y aprobaron por unanimidad de los presentes, el retiro de inmunidad parlamentaria, por pedido forzoso del mismo afectado.

A diferencia de aquella vez, Galeano ahora dice que no tiene garantías e incluso se vuelve a declarar perseguido político.

El dictamen de la comisión de Asuntos Constitucionales, cuya presidencia recaerá en la senadora Lilian Samaniego (ANR), dependerá de la voluntad política que tengan para dictaminar y elevar al pleno el tratamiento para el próximo jueves, ya que el proceso suele durar entre 15 a 22 días.

Lea más: Aplanadora de HC y satélites blindan a Erico Galeano y desafían a la ciudadanía

La próxima semana los senadores deben integrar la comisión, pero existen dudas de su integración y tratamiento del pedido de desafuero. Ensayarían como argumento que los líderes no terminaron de remitir la nómina de senadores que proponen para formar parte de las comisiones, por lo cual su presidente no puede firmar la resolución de integración.

Tratamiento de urgencia

Por su parte, el presidente de la Cámara de Senadores, Silvio “Beto” Ovelar (ANR, HC), había dicho que el protocolo habitual en el Senado es que todo pedido de desafuero, se hace correr a las instancias correspondientes. “En este caso se recibe y se remite a la comisión de Asuntos Constitucionales, dictamina y después el pleno determina”, indicó.

Ovelar dijo que el cartismo y el presidente electo ya definieron la hoja de ruta, con respecto al caso Erico. “Nosotros vamos a acompañar todo tipo de procesos que permitan a la justicia poder obrar correctamente”, indicó el legislador.

Al ser consultado si no se ponen trabas a la justicia dilatando el envío a la comisión de Asuntos Constitucionales, Ovelar dijo: “No, nosotros simplemente cumplimos. Hay un procedimiento, un protocolo. El Senado es una institución que tiene historia y que tiene tradición, entonces tiene sus protocolos y vamos a circunscribirnos exactamente a eso. No existe ningún tipo de impedir nada, porque finalmente va a desembocar en el estudio del pleno”, indico.