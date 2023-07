“¿Sabían en qué partido se candidataban?”, pregunta Paredes a quienes critican línea de Cruzada

La senadora Yolanda Paredes, del Partido Cruzada Nacional, recordó a sus críticos que la línea de su nucleación política “es dura y poca gente la aguanta”. Incluso, admitió que es “una dictadura de la ley”.

“Yo creo que la gente que se candidata a Cruzada piensa que nosotros hacemos un discurso, pero realmente el discurso es para cumplirlo y nosotros prometimos en nuestra campaña que íbamos a proponer achicar el Estado. No podemos seguir tomando funcionarios públicos porque justamente luchamos contra eso”, indicó la senadora.

Paredes señaló que hay senadores dentro de su movimiento que no tienen la misma visión del partido, y creen que ingresaron para ocupar todos los cupos que dejó el Frente Guasu. La esposa de Paraguayo Cubas enfatizó que ellos no harán esto.

Lea: Falta de unidad en Cruzada: Yolanda Paredes admite que les cuesta congeniar

“Es dictadura de la ley”

“¿Por qué no más funcionarios públicos en el Estado? Porque no sobra dinero ni para salud ni para educación. Esa es la idea que nosotros tenemos como Cruzada Nacional. Mucha gente llama a eso dictadura, y es dictadura de la ley, porque nosotros tenemos que pensar en la población y no en nosotros”, manifestó Paredes.

La senadora Yolanda Paredes ejemplificó que ella no puede meter a 50 o 100 funcionarios nuevos en Yacyretá o en Itaipú. “¿Eso en qué le beneficia a la población?”, se cuestionó la congresista.

Paredes analizó que los desacuerdos con la senadora se deben justamente a consecuencia de que “ella tiene otra visión de lo que significa ser parlamentaria”. “No sé si no entendieron o cuál es la cuestión. Lo mismo que Jatar Fernández Safuán, el diputado. ¿Sabían en qué partido se candidataban? Las reglas eran claras, no es que cambiaron”, recordó Paredes.

Lea más: Así reaccionó Yolanda Paredes al ver la foto de Zenaida Delgado abrazando a HC en su cumpleaños

Cumplirán promesas de campaña, dice

La senadora enfatizó que ellos cumplirán las promesas de campaña, independientemente de las intenciones de los colegas electos dentro de su mismo partido.

Al consultársele si expulsarán del partido a Jatar Fernández Safuán, Paredes aclaró que este de hecho no es afiliado.

“Nosotros le dimos a los adherentes la posibilidad de candidatarse”, explicó Yolanda Paredes, antes de añadir que lamenta mucho las contrariedades que se están dando .

“Realmente siento mucho el tema de Yamy; es una compañera de largos años. Yo no sé si ella no entendió o pensó que era un discurso. Ella dice que hay que ocupar los cupos de poder que supuestamente dejó Frente Guasu”, explicó Paredes.

En contra de ocupar cupos de funcionarios

Añadió que están en contra de eso. “Porque 60.000 funcionarios más o menos tenía el Frente Guasu. Imagínense si nosotros vamos a cubrir eso. Nosotros mismos vamos a estar agrandando el Estado y mal utilizando el dinero. No vamos a entrar en eso; tenemos derecho a tres funcionarios nuestros en nuestro despacho”, enfatizó la esposa de Paraguayo Cubas.

Insistió en que mantendrán su línea política en la que ponen a la población en primer lugar. “No podemos legislar a favor nuestro por sobre los intereses nacionales”, sostuvo.

Al consultársele si son conscientes de que siguiendo esta línea tan estricta, perderán parlamentarios, respondió que sí tiene consciencia del hecho.

“Quiero saber quiénes me acompañarán”

“La gente que acepta nuestra línea la acepta, la que no, no. Las reglas de juego son esas”, recalcó Paredes. Sobre los dichos de Yamy Nal, quien dijo que supuestamente fue coaccionada por las autoridades de Cruzada, Yolanda respondió que Paraguayo Cubas simplemente bajó línea.

“Le volvió a explicar todas estas cuestiones, y ella se opuso, y bueno, ahí se armó”, comentó la senadora Paredes.

Por otro lado, lamentó que Yamy Nal se descarga en las redes. “Entramos todo el día en conflicto, todo el día esta Cruzada en tapas de diario y no da gusto más. Yo necesito trabajar. Por lo menos quiero saber quiénes me van a acompañar en esta Cruzada, porque no es fácil estar en la Cámara de Senadores, y todos los días un problema nuevo, no da”, expresó la senadora.

Ver: Video: el fuerte cruce verbal entre Yolanda Paredes y Zacarías Irún

“Hay mucha gente seduciendo”

Al consultársele si Cruzada debería hacer un mea culpa por no haber tenido un filtro mejor antes de permitir que estas personas se candidaten, Paredes respondió que “el problema no fue el filtro”.

“El problema es que llegan al Senado y les dicen cosas en el oído; hay mucha gente seduciendo con cosas, y tenés que tener personalidad para decir no a todos los ofrecimientos”, remarcó la senadora.

Comentó que en el Congreso hay “lujo, beneficios, tentaciones, y somos nosotros los senadores electos lo que tenemos que decir hasta acá, porque esa es mi línea política”.