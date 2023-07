Yamy Nal arremete contra Payo Cubas y cuenta por qué salió de Cruzada

La senadora Norma Aquino (Yamy Nal) denunció que supuestamente Payo Cubas la coaccionó y obligó a renunciar al Partido Cruzada Nacional (PCN). La salida de la legisladora de dicha nucleación quedó oficializada con una nota enviada al presidente del Congreso, Silvio “Beto” Ovelar, con la firma del mencionado presidente de dicho partido político.

“Este señor me coaccionó y me obligó a renunciar. Ni siquiera yo dije ‘renuncio’. (Renuncié) de tanto que me presionó y como estaban sus séquitos de lameculos del Consejo Ejecutivo”, sostuvo.

Añadió que está “dolida” por la decisión de expulsarla que tomó Paraguayo Cubas. “Yo ahora voy a tomar mis acciones. Él agarró y presentó a Beto Ovelar y no tiene por qué, porque él no es senador, no es nada. Es un enterrado político hoy por hoy, malagradecido e ingrato”, dijo seguidamente.

Afirmó, asimismo, que el expresidenciable busca transformar Cruzada Nacional en un “clan familiar”. También se refirió a Yolanda Paredes, indicando que está “decepcionada” de la misma.

Yamy Nal fustigó contra Payo Cubas

Yamy Nal, además, fustigó contra el expresidenciable, señalando que tiene problemas psiquiátricos. “Él quería que yo le voté a Yolanda para el Consejo de la Magistratura y después le pregunté a ella que me dijo que no quería”, mencionó.

Incluso, denunció que el líder de Cruzada Nacional casi la atacó a golpes en la Agrupación Especializada, donde este está recluido. Esto fue lo que la motivó a querer renunciar en junio pasado, según indicó; sin embargo, comentó que no quiso denunciar el caso porque consideró que no era oportuno.

En otro momento, acusó al exlegislador de querer instalar en la opinión pública que ella se está “arrodillando” ante Horacio Cartes por cupos políticos.

Igualmente, manifestó que analizará demandar al excandidato a presidente por acusarla de querer conseguir 50 mil cargos en el sector público.

Senadora dice que será independiente

Otro de sus cuestionamientos hacia Payo Cubas tiene relación con el subsidio electoral que recibirá Cruzada Nacional tras las elecciones generales de abril pasado.

“Nos amenazó que si metemos más de tres personas (en el Senado), él me iba a escrachar y me iba a expulsar. Y encima de eso nos dijo que nosotros no íbamos a tocar el subsidio, que esto iba a meter como fideicomiso; una trampa más que como ya lo hizo”, dijo.

Con relación a su futuro político en el Senado, indicó que desde ahora será independiente. Agregó que ni siquiera formará bancada con la otra expulsada, Zenaida Delgado.