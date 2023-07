Esquema sin control: obras de arte para lavado de dinero en Paraguay

El mercado del arte se ha convertido en la última década en un sector altamente vulnerable a esquemas de lavado de dinero en países de Latinoamérica, donde Paraguay no es la excepción.

En el operativo Pavo Real, realizado por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), el Ministerio Público y el apoyo de investigadores brasileños, se pudo desarticular un enorme esquema de lavado de dinero que encabeza el narcotraficante brasileño, Jarvis Chimenes Pavão.

En la serie de procedimientos se allanó la lujosa residencia del empresario Carlos Andrés Oleñik Memmel, en Asunción, quien según las investigaciones sería colaborador del grupo criminal de Pavão.

En este procedimiento llamó la atención la colección de cuadros, que fueron valuados por tasadores locales en US$ 1.500.000, esto si sumamos la colección de más de 300 cuadros que tiene en su otra residencia de San Bernardino, de acuerdo con nuestra fuente, quien vende cuadros al ahora detenido y conoce sus movimientos en el rubro.

Entre los cuadros que tomaron estado público, se pudo identificar por ejemplo; una obra de Ignacio Núñez Soler (1891-1983) denominada “Juegos universitarios”. Esta recrea las competencias deportivas universitarias del siglo pasado, cuyo precio alcanzaría los US$ 100.000. Una pintura de Pablo Alborno, valuada en US$ 60.000. Obras de Juan Anselmo Samudio, cotizadas en US$ 30.000 cada una. Pinturas de Ignacio Núñez Soler, valuadas en US$ 10.000 y US$ 15.000 cada una. Una colección de Herminia Soler de Benítez, de 1977 cuyo valor podría superar los US$ 20.000.

También se observan las obras de Jaime Bestard valuadas en US$ 20.000 cada pintura y las de Michael Burt que tiene un precio promedio de US$ 5.000 en el mercado.

No incautaron las obras

Una fuente de la fiscalía informó que la investigación ubica a Oleñik Memmel como alguien que colaboró con el grupo criminal, por lo que, el tipo penal por el cual está imputado, no permite incautar sus propiedades, tampoco los cuadros. No obstante, existirían elementos para que la fiscalía pueda abrir una causa específica sobre este caso.

Conferencia regional

Este año, autoridades contra el lavado de activos de varios países se reunieron en México para la conferencia regional denominada “El uso de la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo en la investigación de la criminalidad del arte y las antigüedades”. En el evento los especialistas señalaron que estas obras de arte son utilizadas para introducir al sistema financiero dinero cuyo origen se desconoce.

El abogado Marcio Battilana, dijo que las galerías de arte o los escultores, a nivel local “no son sujetos obligados” por lo que ellos no tienen, por qué preguntar detalles a los compradores finales o intermediarios, como pasa por ejemplo en otros segmentos como el de las joyerías donde sí tienen que declarar sus movimientos.

No pueden ver patrimonio por falta de registros, dice SET

Según las explicaciones que dio al respecto el viceministro de Tributación, Óscar Orué, en Paraguay no hay un registro sobre las obras de arte como sí se tiene en otros bienes, lo que significa que desde dicho organismo no hay ningún control o seguimiento sobre estos artículos valiosos, tampoco se puede hacer una trazabilidad a raíz de esta limitación que se presenta.

“En la declaración del Impuesto de la Renta Personal, no hay declaración patrimonial como se tiene en otros países y esa es una limitación que tenemos desde el punto de vista legal. Nosotros lo que podemos colaborar son en estos procedimientos con la Seprelad o la fiscalía, de acuerdo con los pedidos que ellos realizan”, subrayó Orué.

Aclaró que básicamente lo que buscan en este tipo de esquemas es “aparentar un negocio próspero y de esa forma lavar dinero”.

Con relación a los allanamientos que se realizaron en torno al operativo Pavo Real en diferentes puntos del país, señaló que la SET no tuvo participación primaria hasta el momento. “Está en una etapa incipiente, cuando finalice todo el proceso de la fiscalía seguramente ya iniciaremos los controles tributarios”, sentenció.

Aduanas registra ingreso de solo US$ 25.000 en el 2023

Según los datos de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), desde el 2018 hasta este 2023, Paraguay importó productos bajo la categoría de obras de arte, por un valor FOB cercano a los US$ 504.998. Esto solamente teniendo en cuenta pinturas, cuadros, cerámicas, esculturas menores, entre otros.

Según estos registros a los cuales tuvimos acceso, los países de donde vienen estas obras son variados, entre ellos podemos citar a Brasil, Estados Unidos, Francia, Zimbabwe, China, Japón, Alemania, España, Reino Unido, entre otros. En lo que va de este año, la Aduana reporta la importación de esculturas y obras originales por valor de US$ 25.080, por un total de 478 kilos bruto.

Aduana no brinda información de los importadores o exportadores de ningún tipo de mercadería o producto.

Esto debido a que algunas empresas habían accionado judicialmente para evitar que esos datos fueran públicos. Sin embargo, las autoridades aduaneras anunciaron que volverán a poner toda esa información en su base de datos en los próximos días.

La mayor parte de estos productos del sector del arte, ingresaron a Paraguay por el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, según la DNA.