Titular del JEM no pagó una sola cuota por muebles y alfombras de su casa

Uno de los reclamos judiciales contra el nuevo presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Hernán David Rivas Román, para el cobro de guaraníes es por muebles finos y alfombras tipo persa. El senador cartista retiró del comerciante Manuel Canadey, en setiembre de 2020, artículos por más de US$ 33.750 (unos G. 244 millones a la cotización actual) para equipar una de sus casas en Asunción.

El vendedor relató que el legislador colorado firmó tres pagarés por US$ 7.800, US$ 7.400 y US$ 18.550, con vencimientos 25 de octubre, 17 de noviembre y 21 diciembre de 2020 por la compra de los mobiliarios. Sin embargo, el plazo se cumplió y la deuda nunca se honró, comentó.

Lea más: Nuevo titular del JEM a la altura de un lacayo

Según el afectado, al primer vencimiento realizó reclamos personales al entonces diputado y miembro del JEM. Recibió la promesa de pago, pero, nunca se concretó. “Muchas veces me decía vení a cobrar, vení a cobrar y nunca le encontré”, expresó Canadey.

Se inició la demanda

Lo documentos presentados por Canadey evidencian que el 27 de enero de 2021 ingresó su escrito para el inicio de la acción preparatoria del juicio ejecutivo de los tres pagarés. El 10 de marzo de 2021 se da por iniciada la demanda, mientras que el 10 de junio de 2021 mediante el A.I N° 190 firmado por el juez José Miguel Villalba Báez se hizo efectivo el juicio y se intimó en un plazo de 3 días al ahora presidente del JEM a pagar US$ 33.750 más US$ 3.375 como gastos de justicia.

Inmediatamente, luego de esta disposición, Hernán David Rivas el 11 de junio de 2021 recusó al juez Villalba Báez.

La demanda pasó a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Vigésimo Segundo Turno, secretaría 43, a cargo del magistrado Martín Diego Acosta Conde. Este último confirmó el 12 de octubre de 2021 el AI N°190 e intimó a Rivas Román a pagar su millonaria deuda nuevamente en un plazo de TRES DÍAS.

Pasaron los meses

El 2 de febrero de 2022, -casi 4 meses después de la intimación- mediante Sentencia Definitiva (SD) N° 1, el juez Acosta Conde resuelve llevar adelante la ejecución para el cobro a Rivas Román. El 17 de mayo de 2022 -más de tres meses después- el magistrado solicita informes a la Cámara de Diputados sobre el embargo que fuera decretado sobre el sueldo o cualquier otra remuneración percibida por el entonces diputado.

El 19 de mayo de 2022, -casi un año después del AI N° 190- la Dirección de Tesorería de Diputados informa la imposibilidad de cumplimiento del embargo porque Hernán Rivas contaba con otros embargos que cubrían el 50% de su salario.

Otros pedidos

Tras la imposibilidad de embargar sus remuneraciones, el juzgado solicitó informes a la Dirección General de Registros Públicos y a la Dirección Nacional del Registro del Automotor sobre bienes del legislador colorado. Esto, se tramitó el 18 de noviembre de 2022.

Lea más: Senadora Kattya González tilda de “incapacitado” al diputado Hernán Rivas, nuevo titular del JEM

Ese mismo día, ambas instituciones ya remitieron sus informes. En Registros Públicos no existían inmuebles a nombre de Hernán Rivas, mientras que Automotores sí detalló la titularidad sobre cinco vehículos de diferentes marcas y modelos.

Embargo recién este año

Lo llamativo es que recién el 11 de abril de 2023 -cinco meses después de recibir los informes- el juez Martín Diego Acosta Conde decreta el embargo ejecutivo de los cinco vehículos , “siempre y cuando se encuentre a nombre de la parte demandada Hernán David Rivas Román” (sic), reza en la disposición (ver info adjunta).

Suspicaz lentitud

El mismo comerciante denunció que su demanda se “durmió” casi un año en el ámbito judicial. Coincidentemente, Hernán Rivas es parte del organismo encargado de juzgar a los jueces y fiscales de todo el país desde el 9 de setiembre de 2020.

El 11 de julio de 2023 -tras ser confirmado como representante del Senado- asumió como presidente de tan importante institución.

Más reclamos activos

Los registros detallan seis reclamos judiciales activos contra Hernán Rivas, uno de ellos es de Canadey. Los trámites van desde 2017 hasta el 2022.

Una de las acciones más llamativas es del Banco Basa SA, ligado al expresidente Horacio Cartes, a quien “adora” Hernán Rivas, según él mismo declaró apenas asumió como titular del JEM. Este trámite se encuentra en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Vigésimo Quinto Turno, Secretaría 49, de acuerdo a los datos.

Esposa tampoco pagó por otra compra

El comerciante Manuel Canadey relató que la pareja del senador cartista y titular del JEM, Hernán David Rivas también retiró en noviembre de 2020 muebles y alfombras tipo persa por US$ 11.460 (unos G. 83 millones a la cotización actual). Se trata de Elena Elizabeth Escobar Franco, funcionaria de la Contraloría General de la República (CGR), pero comisionada a la Cámara de Diputados.

Escobar Franco, según el vendedor, usó los mobiliarios para equipar otra casa de la pareja, ubicada en el barrio Panambi Retã, de Asunción.

Lea más: Video: Justicia pierde con Hernán Rivas en el JEM

Canadey comentó que esta deuda también pretende cobrarla a través de la Justicia. “Supuestamente se separaron (Hernán Rivas de Elena Escobar). Supuestamente le demandó por alimentos y le embargó supuestamente el 50% de su salario, pero todo es bola” (sic), señaló.

Añadió que la mujer incluso cuando le reclamó la deuda de ella y Rivas le advirtió que nunca le iban a cobrar porque ellos tenían muchos contactos.

ABC intentó nuevamente ayer obtener la versión del presidente del JEM y senador Hernán Rivas, pero, no respondió los mensajes.