Avalan reelección, pero no como único fin y dentro de una reforma

“Estoy de acuerdo (con la reelección) y podemos discutir si debe ser alternada, o puede ser reelección consecutiva, hasta cuántas veces puede ser reelecto, todo eso podemos discutir, las diferentes formas de reelección”, afirmó, remarcando que lo que no está a debate es la vía. “Creo que por la salud de la República debe ser a través de una reforma”, acotó.

Ante el temor de que abrir una reforma podría permitir eliminar derechos consagrados en la Carta Magna, dijo que no creer que eso se toque.

“Son conquistas muy importantes de nuestra constitución. Las conquistas que hemos obtenido debemos mantenerlas y consolidarlas”, refirió.

Lea más: Ovelar niega rumores de que cartismo volverá a buscar enmienda para reelección presidencial

Roberto González promete no trancar desafueros

Respecto a desafueros a estudiarse en la comisión, dijo que su postura “fue y será” por el desafuero, siempre que no sea por expresiones. “Si es por ilícitos o hechos comunes, cualquiera que no sea algo relacionado al cumplimiento de su misión, yo siempre he estado y estaré a favor del desafuero”, afirmó.

Recordó que la misma postura tuvo en casos de intervenciones, donde no diferenció a la hora de votar contra correligionarios o de otro signo político.

Lea más: Video: senadora decidió no vender su casa al enterarse que el comprador era Erico Galeano

“La regla para mi conducta y mis decisiones es de siempre acompañar los pedidos de intervenciones ya sean municipales y de las gobernaciones y lo mismo ocurre con los desafueros, salvo que el pedido de desafuero sea para formarle causa por las opiniones emitidas en el cumplimiento de sus funciones, en ese caso no acompañaré ningún desafuero”, remarcó.