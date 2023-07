Senado desafuera a Erico Galeano y queda sin blindaje para evitar prisión

En la sesión ordinaria de ayer, el senador colorado cartista Erico Galeano se convirtió en el primer parlamentario del periodo 2023-2028 en perder sus fueros y el único hasta ahora en ser despojado de su inmunidad parlamentaria por las dos cámaras del Congreso por la misma causa, dejando un precedente en este sentido.

Lea más: Cámara rechaza chicana de Erico Galeano y ratifica legalidad de su procesamiento

Por unanimidad de los 44 senadores presentes, incluido el propio afectado, la Cámara de Senadores confirmó en sesión ordinaria de ayer el desafuero del senador Erico Galeano, quien está imputado por presunto lavado de dinero y asociación criminal en el marco del operativo antinarcos A Ultranza Py. El equipo fiscal pide su prisión preventiva, que ahora debe ser definido por el juez Gustavo Amarilla.

Lea más: Erico Galeano tras perder sus fueros: “Yo no estoy asociado a nada criminal”

Tras las argumentaciones del dictamen a favor, realizado por la Comisión de Asuntos Constitucionales y que fue leído por su presidenta, senadora Lilian Samaniego (ANR, HC), el propio Erico Galeano solicitó cerrar el debate y llevar inmediatamente a votación el caso, ya que consideró que estaba echada su suerte.

“Habida cuenta de que así como manifestó la presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales me han dado el privilegio y distinción de venir ante esta distinguida comisión para exponer mi verdad respecto a las acusaciones que me están formulando, entonces creo que en esa comisión se ha expuesto absolutamente todo”, comenzó diciendo Galeano en su breve intervención.

Refirió luego que supuestamente no ha intentado convencer a sus colegas de que lo apañen. De hecho, no había otra decisión posible ya que los fueros, según establece la Constitución, no protegen a los legisladores contra delitos comunes como son los que se le atribuyen al citado cartista.

“Nosotros tuvimos la posibilidad de la defensa, no era en ningún momento la intención cambiar el parecer de lo colegas, era solamente a los efectos de explayarnos in extenso de los pormenores de la causa, así que pido que se lleve directamente a una votación por puro protocolo, acá hay una mayoría, que me incluyo yo, por el desafuero”, expresó Erico.

El primer desaforado por dos cámaras

El caso Erico Galeano (ANR, HC) deja de alguna manera precedente ya que es el primero en ser desaforado por el mismo caso tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores.

Galeano ya había sido despojado de sus fueros el 23 de mayo último por la Cámara de Diputados en la misma causa mencionada y mediante una cantidad de chicanas judiciales logró frenar el pedido de prisión preventiva y así asumir su banca en la Cámara Alta.

En cierta forma el precedente es negativo, ya que con esto se toma como válido que el desafuero de un legislador no debe producirse únicamente una vez por cada causa, sino que tiene que ser reiterado en el caso de que el imputado asuma un nuevo cargo con fueros.

Esto plantea cierta diferencia de criterio al aplicado en el caso del senador electo Rafael “Mbururu” Esquivel (Cruzada Nacional), a quien la justicia no le reconoció los fueros considerando que fue elegido luego de comenzar el proceso judicial. La única diferencia entre ambos es que “Mbururu” ya estaba preso antes de las elecciones.

Hay que recordar que Erico en cierto momento argumentó una figura inexistente, de que tiene “doble fuero”, y se valió de esa supuesta prerrogativa para evitar hasta ahora ir a prisión de manera preventiva. Planteó innumerables chicanas para trabar el juicio.

Le atribuyen vínculos narcos

La imputación de los fiscales Silvio Corbeta y Deny Yoon Pak sostiene que el senador Erico Galeano (ANR, HC) sería parte de una “organización criminal” que colaboró con el delito de “lavado de dinero vinculado al narcotráfico”, en el marco de A Ultranza Py.

Puntualmente, existen elementos documentales probatorios sobre la venta de una lujosa vivienda de Erico en el barrio cerrado Aqua Village en Altos a Hugo Manuel González Ramos, vinculado al clan Insfrán. También una avioneta a nombre de su empresa fue usada por el prófugo Sebastián Marset.