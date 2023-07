Erico Galeano tras perder sus fueros: “Yo no estoy asociado a nada criminal”

Luego de aprobarse en Cámara de Senadores el desafuero del legislador Erico Galeano, que está imputado por presunta asociación criminal y lavado de dinero, el senador cartista salió de la plenaria y explicó su postura tras esta determinación, que lo deja sin inmunidad para someterse a la justicia.

Nuevamente criticó al Ministerio Público porque considera que no se tomaron ciertas diligencias y que directamente lo imputaron. Sobre lo que pueda dictaminar el juez Gustavo Amarilla, Galeano manifestó que uno tiene que estar preparado para todo. Existen sospechas de conexiones delictivas cuya investigación se denomina A ultranza Py.

“Estoy tranquilo conmigo mismo, y estoy en manos de la justicia. Solicité una vez más mi desafuero. Yo no estoy asociado a nada criminal”, dijo. Reiteró que no le vendió nada al también procesado Miguel Insfrán, alias “Tío Rico”.

Dentro de su defensa, Erico desmintió las supuestas afirmaciones del senador Derlis Osorio (ANR-independiente), que Galeano tuvo vínculos con el también buscado por varios delitos Sebastián Marset. “Es un invento”, afirmó.

Casa de Celeste Amarilla: “Yo la quería alquilar, no comprar”, aseguró Erico

Días atrás, en plena sesión, la senadora Celeste Amarilla (PLRA) dijo abiertamente que Galeano le quiso comprar su casa en San Bernardino. El desaforado salió al pasó y afirmó que en una página web, la vivienda figuraba como para ser alquilada, no vendida.

“Nos fuimos a ver, no estoy en condiciones de comprar una casa, y no sabía que era de ella, me sorprendí”, explicó ante los medios de prensa.

Otro dato que lanzó el imputado es que se pretendía alquilar supuestamente por G. 50 millones. Su idea era arrendar la vivienda para pasar un fin de semana, sostuvo.

Por último se refirió a Amarilla, que según cree, ella no le aguanta. “Yo la respeto mucho, una de las senadoras más preparadas, su carácter distorsiona, ella tiene sus apuntes”, destacó Erico.

