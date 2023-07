Santi Peña acusa a EE.UU. de influenciar en las elecciones

“Paraguay es amigo de los EE.UU., no del Partido Demócrata o el Partido Republicano. Nuestra relación es de gobierno a gobierno. No podemos no reconocer que hubo una influencia en las elecciones, le dije eso al embajador (Ostfield), y primero se quedó callado”, expresó el presidente electo, Santiago Peña (ANR). El próximo mandatario fue consultado sobre los detalles de la reunión con el embajador norteamericano Marc Ostfield, que se realizó la semana pasada.