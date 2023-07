Senadores piden que Rivas renuncie al JEM y este se victimiza sin aclarar declaraciones juradas falsas ni deudas

Al inicio de la sesión ordinaria, la senadora Kattya González (PEN) presentó la declaración que insta al cartista Hernán Rivas (ANR, HC) a renunciar a su representación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por su falta de idoneidad y honorabilidad. Así también, pidió a la ANR designar a otro parlamentario para el cargo.

González recalcó que este es uno de los órganos extrapoder más importantes que juzga el trabajo de jueces, fiscales y defensores públicos, pero que durante una década sirvió para los intereses de claques y aprietes del fallecido Óscar González Daher (ANR, HC).

Sostuvo que Rivas, siendo diputado, fue nombrado en forma dudosa por una mayoría coyuntural atropellando al fallecido Ramón Romero Roa (ANR).

“No perseguí a nadie”

Tras un prolongado debate, Rivas hizo uso de la palabra. “Nunca tuve una denuncia de corrupción en casi tres años y en un proceso electoral. Tampoco lo utilicé para perseguir a nadie”, dijo. Subrayó que el JEM tiene ocho miembros con criterios propios, desde ministros de Corte hasta representante de gremios de abogados. Agregó que no tiene estudios jurídicos y no que no trabaja con ellos. Se consideró honesto y trabajador, de una familia de María Auxiliadora propietaria de un supermercado.

Dijo que no puede hacerse responsable de los errores de González Daher y que en la institución una sola persona ya no controla todo como antes.

“El presidente del JEM pone a consideración y la mayoría decide, no David Rivas, Es como el Senado”, trató de comparar.

Sobre sus deudas personales, dijo que lo “va explicar en su momento” y negó tener cualquier negocio con el Estado a sus 37 años.

Luego amenazó a Kattya González con frases solapadas, que -ante los reclamos de la parlamentaria- negó haber hecho.

“No son víctimas de la educación, son cómplices”

Celeste Amarilla (PLRA) repudió a los parlamentarios que se ponen en el papel de víctimas de la educación porque ya pasaron a ser cómplices. Celebró que no hayan vuelto al Congreso parlamentarios como Édgar Ortiz (PLRA) y Blanca Vargas (ANR, HC), entre otros, pero lastimosamente todos fueron reemplazados por otros peores como Rivas o “Chaqueñito”. Culpó también de ello al sistema de desbloqueo de “listas sábana”.

Derlis Maidana (ANR, HC) negó cualquier arbitrariedad en la elección de Rivas como representante del Senado ante el JEM y subrayó que ya no es responsabilidad del Senado si dicho órgano lo eligió como presidente. Lamentó que se satanice a los limitados por la educación.

Basilio Núñez (ANR, HC) acusó a los medios y la oposición de criminalizar las deudas. “Claro que tenemos deudas porque no robamos en pandemia”, dijo Núñez, hermano del exgobernador de Presidente Hayes Óscar Núñez, procesado por desvío de fondos en su gestión. Bachi también insinuó que el senador Rubén Velázquez (Yo Creo) será investigado por aprobar los gastos que llevaron a la imputación del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto (Yo Creo).

Eduardo Nakayama (PLRA) dijo que no importaba la marca del “champión” que use Rivas, pero sí resaltó que el mismo no tiene idoneidad para el cargo. Llamó a sus colegas a reflexionar si alguna vez contratarían a Rivas en un estudio jurídico como abogado sénior.

Esperanza Martínez (FG) subrayó que el Paraguay todos los días es tapa de diarios en todo el mundo por ser un país corrupto y narcotraficante.

Rafael Filizzola (PDP) señaló que Rivas no puede estar en el JEM con todos los juicios que arrastra, ya que esto sería un conflicto de intereses. “¿Cómo un juez va a actuar con independencia?”, cuestionó al recordar que el Paraguay, según todas las mediciones, está aplazado en independencia en el Poder Judicial.

“Todos tenemos amigos corruptos”

Carlos Giménez (ANR, HC) dijo que la prensa y la oposición simplemente detestan a Rivas porque dijo que adoraba a Horacio Cartes. “Todos tenemos amigos corruptos, que nos orgullece y nos hace pasar vergüenza” (sic), aseveró.

Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) dijo que el cartismo está sosteniendo algo insostenible y que el Partido Colorado insiste en poner a los peores en altos cargos. Posteriormente, la senadora perdió la paciencia y a los gritos exigió a Rivas dar la cara y escuchar la quejas de sus colegas sobre la corrupción en el Poder Judicial.