Esposa del titular del JEM es dueña de ostentosa casa construida en pandemia

Por Orlando Bareiro orlando.bareiro@abc.com.py y Juan Daniel Jara juan.jara@abc.com.py

De estilo neoclásico que imita a los castillos construidos entre los siglos XVIII y XIX en el continente europeo es la vivienda construida en plena pandemia del covid-19, en un inmueble cuya propietaria -según los registros del Servicio Nacional de Catastro (SNC)- es Elena Elizabeth Escobar Franco, esposa del flamante titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y actual senador cartista, Hernán David Rivas Román. Sus finas terminaciones con vidrios templados corredizos hacen que la vivienda resalte entre las que están a su alrededor.

La ostentosa residencia está ubicada en el barrio Panambí Reta, en el límite de Asunción con Lambaré, a escasas cuadras de las avenidas Bruno Guggiari y Fernando de la Mora.

El lote está identificado con la cuenta corriente catastral número 13-1306-10, de acuerdo a los datos de la SNC.

Los vecinos relataron que la imponente construcción comenzó a inicios del 2020, pero, avanzaba lentamente. Comentaron que en plena pandemia del covid-19, entre julio y agosto de 2020, los trabajos comenzaron a tener otro ritmo y culminaron en forma meteórica.

Este vertiginoso cambio coincide con la llegada de su marido como miembro de la entidad encargada de juzgar a jueces y fiscales.

Rivas Román juró como parte del órgano extrapoder el 9 de junio de 2020, en reemplazo del diputado colorado Ramón Romero Roa (+). Este último había denunciado en su momento que su remoción se había dado por “interés político del sector cartista”.

Sin construcción ni datos precisos

Elena Escobar Franco ingresó el 1 de agosto de 2019 como funcionaria de la Contraloría General de la República (CGR), según resolución N° 314/2019. Su primer puesto era de técnico administrativo, con un salario inicial de G. 5.800.550 mensuales, de acuerdo a las planillas de la Secretaría de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Al entrar al ente de control, Escobar Franco presentó su declaración jurada en la cual reportó ser dueña de tres inmuebles, uno de estos terrenos estaba en Lambaré. Sin embargo, en el documento no detalló la cuenta corriente catastral del inmueble, por lo que no sabemos si hacía referencia a esta propiedad o a otra en esa ciudad.

Sí hizo constar en su DD.JJ. que el lote en ese distrito tenía una superficie de 360 metros cuadrados y no había obra alguna.

El terreno baldío estaba tasado en G. 550 millones, según la documentación.

Escobar vuelve a presentar una DD.JJ. el 24 de febrero de 2020, días antes del inicio de la pandemia. En ese documento, reportó una superficie construida de 295 metros cuadrados, pero, hizo constar una cotización completamente diferente a la del 2019.

El valor del terreno baldío bajó a G. 200 millones, mientras que la superficie construida valía G. 400 millones, lo que totaliza G. 600 millones. Con estos últimos números, podemos señalar en un periodo de seis meses, su propiedad sin construir se desvalorizó enormemente, según la empleada saliente de la CGR.

Debía millones a su esposo

Un dato curioso es que la imponente casa se construyó cuando ya arreciaban los reclamos judiciales por deudas contra Rivas y su mujer.

Según los registros, el 26 de agosto de 2020 el presidente del JEM tenía ya tres demandas activas. Estás eran: José Elías Luna Rosset c/ Hernán David Rivas y otros s/ acción preparatoria de juicio ejecutivo, iniciada el 14 de junio de 2017; BANCO BASA SA c/ Hernán David Rivas Román s/ acción preparatoria de juicio ejecutivo, que se dio trámite el 17 de octubre de 2019 y Tondegold SA c/ Hernán David Rivas Román s/ acción preparatoria de juicio ejecutivo, iniciada el 26 de agosto de 2020.

Por su lado, Elena Escobar aparecía en la declaración jurada presentada el 15 de julio de 2018 por su esposo Hernán Rivas con una deuda en un principio de G. 2.200 millones, pero hace apenas quince días la cifra se rectificó y se redujo drásticamente a G. 2.200.000.

La funcionaria (saliente) de la Contraloría en ninguna de sus declaraciones juradas, reportó deuda alguna con Rivas Román. Es más, cuando ingresó al ente de control dijo que tenía deudas a pagar a diferentes entidades financieras con una cuota mensual de G. 59 millones, sin embargo, sus ingresos mensuales para entonces no superaban G. 28 millones, según su manifestación de bienes.

De Contraloría a Itaipú

Elena Elizabeth Escobar Franco renunció como funcionaria de la Contraloría General de la República (CGR), el 20 de julio último. Fue luego de la serie de escándalos en que está envuelto su esposo y titular del JEM, Hernán David Rivas.

De acuerdo con algunos datos que se manejan, la esposa del presidente del organismo extrapoder sería ubicada con un cargo importante dentro de la Itaipú Binacinal, atendiendo que en los últimos 13 meses como funcionaria del ente de control estaba comisionada en la oficina del exdiputado colorado cartista Justo Zacarías Irún, designado recientemente por el presidente electo Santiago Peña Palacios, para el cargo de director paraguayo de la binacional.

Por el momento se desconoce la fecha de su posible incorporación en la entidad binacional.

Intentamos obtener la versión de la señora Elena Escobar, pero hasta el cierre de nuestra edición no atendió las insistentes llamadas ni los diferentes mensajes enviados vía WhatsApp.