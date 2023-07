Yolanda Paredes reprende duramente a Hernán Rivas por “maleducado” y falta de idoneidad para el JEM

Senadores opositores presentaron un proyecto de declaración que instaba al legislador Hernán Rivas (ANR, HC) a renunciar como presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por falta de idoneidad. Sin embargo, los colorados y satélites salvaron al colorado cartista.

Durante el debate, la senadora Yolanda Paredes, de Cruzada Nacional, cuestionó a Rivas por su “falta de idoneidad” para ocupar el alto cargo en el JEM.

“El Partido Colorado puso a los peores. ¿Por qué pio así? Entre ustedes hay gente bastante formada. Yo no entiendo por qué insisten en poner personas que no tienen aptitud, capacidad, idoneidad (...) Y, evidentemente, acá nuestro colega Hernán Rivas no posee”, empezó fustigando.

Yolanda Paredes “reprendió” a Rivas por “maleducado”

Seguidamente, como una madre dirigiéndose a su hijo, Paredes “reprendió” a Rivas por su actitud “maleducada” durante el debate, pues mientras sus colegas se referían a él, este les ignoraba dándoles las espalda o mantenía conversación con otros legisladores cartistas.

“Ni siquiera posee la educación suficiente para sentarse y escuchar la queja de sus colegas y mirarles a los colegas cuando le están hablando. Porque acá somos todos senadores, no somos una manada de payasos. Venimos a hablar sobre el futuro de nuestro país, sobre el futuro del Poder Judicial”, dijo.

“¿Qué vamos a hacer con los jueces de la República? ¿Qué vamos a hacer con la corrupción del Poder Judicial, Hernán Rivas? Deberías tener por lo menos la decencia de mirarnos a todos acá. De escucharle a la gente que te está diciendo, que te está pidiendo, por favor, hacé algo. Mínimamente respetarnos. Nos faltás el respeto dando la espalda a la gente que te está hablando. Sos parte de este cuerpo de colegiado. Sos parte, te guste o no. Y tal vez no pudimos tener la oportunidad de votar con decencia, pero ya que estás en ese cargo, pues da la cara, mi hijo. Da la cara”, agregó de forma ofuscada.

Ocupar un cargo sin ser apto es corrupción, según senadora

Paredes, así también, “recordó” al presidente del JEM que ocupar un cargo para el cual uno no es apto es cometer corrupción.

“Y te recuerdo, colega Hernán Rivas, el primer acto de corrupción de un funcionario es aceptar un cargo para el que no está preparado. Y evidentemente no estás preparado. O te queda grande el saco. Yo tampoco puedo hablar hoy de la honestidad. Y de tu honestidad no me consta todavía”, aseveró.

“Pero te puedo asegurar, colega Hernán Rivas, que si sos reconfirmado en el Jurado de Enjuiciamiento, yo voy a ser la primera que voy a fiscalizar tus actos, porque vos nos representás a todos, independientemente del color de tu partido”, añadió.

Decir que “adora” a Cartes fue “inoportuno”

En otro momento, cuestionó a Rivas por haber mencionado que “adora” al expresidente Cartes. “Y otra cosa, colega. Esa tu frase de ‘yo le adoro a don Horacio’ fue muy inoportuna. Muy inoportuna. Porque vos lo que tenías que adorar era la bandera paraguaya, era la justicia. Eso es lo que vos tenés que adorar para poder representarnos acá en la Cámara”, mencionó.

Paredes, en ese contexto, agregó que al abroquelarse Rivas como titular del JEM a pesar -indicó- de que él mismo es consciente de su nula capacidad, solamente demuestra que fue colocado en el cargo y que debe aguantar bajo cualquier circunstancia.

“La impresión que a mí particularmente me da es que te pusieron en esa silla. ‘Vos te vas y te quedás ahí, mi hijo. Te sentás y aguantas’. Esa es la sensación que yo tengo de vos. Que te asusta el cargo. Entonces, dale lugar a otra gente que tiene más templanza, porque vas a necesitar templanza para firmar resoluciones en contra de jueces corruptos, en contra de jueces que realmente merecen estar fuera del Poder Judicial. Pero vos sos nuestro representante. A mí no me interesa el resto. Vos me tenías que representar a mí, Hernán Rivas. Vos me tenías que representar a mí”, expresó.

Hernán Rivas, posteriormente, hizo uso de palabra para victimizarse y nuevamente señalar que explicará “todo en su momento”.