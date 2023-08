Hernán Rivas ubicó a cuñada y primos en el JEM cuando era “un miembro más”

“Somos ochos miembros (sic)... Yo soy un miembro más” es la expresión que repite en forma reiterativa como defensa el presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y senador cartista, Hernán David Rivas Román, para atornillarse a su cargo. Esto, pese a las graves inconsistencias y ocultamientos en sus declaraciones juradas.

Lo cierto es que Rivas Román, desde su llegada el 9 de junio de 2020 como representante de la Cámara de Diputados, logró espacios importantes siendo “un miembro más” del órgano encargado de juzgar a jueces y fiscales del país. Así al menos se evidencia con la serie de contrataciones en puestos claves de sus parientes más cercanos.

Entre los nombramientos que consiguió Hernán Rivas entre 2021 y 2023, están el de su cuñada Andrea Jazmín Escobar Franco en la Dirección General de Administración y Finanzas, y los de sus primos Óscar Javier y José Enrique Lezcano Román como auxiliares administrativos del JEM. Los salarios mensuales de estos funcionarios van de G. 6.200.000 a G. 17 millones, según planillas actualizadas.

Apenas G. 2 millones

Los registros detallan que la cuñada de Rivas Román, Andrea Jazmín Escobar Franco, logró un puesto en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) luego de ser funcionaria contratada por unos dos años del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). En esta última institución, su salario mensual era de apenas G. 2.192.839.

Cuando ingresó al JEM, el 8 de marzo de 2022, Andrea Escobar pasó a tener una remuneración inicial de G. 12 millones. Este monto aumentó con el transcurrir de los meses llegando actualmente a G. 17.073.339 mensuales, de acuerdo a las planillas de junio pasado.

Lea más: Titular del JEM se atornilla al cargo, mientras suman las inconsistencias

Andrea Escobar Franco es hermana de Elena Escobar, esposa del presidente del órgano juzgador de magistrados y fiscales, Hernán David Rivas. También es hija de Juan Gregorio Escobar Núñez, exconcejal colorado de Ybycuí.

Un poco llamativo es que Andrea Escobar reportó en sus DD.JJ. un patrimonio mucho más modesto en comparación a su hermana y su padre. Según informó, sus activos eran de G. 1.800.000, integrado solo por mobiliarios. No hizo constar pasivos.

Más de G. 6 millones

Los primos de Hernán Rivas, Óscar Javier y José Enrique Lezcano Román, obtuvieron importantes aumentos cuando llegaron al JEM. El primero ingresó a la institución el 28 de enero de 2021 luego ser por algunos años funcionario contratado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con un salario de G. 2.200.000, mientras que el segundo llegó el 1 de julio de 2022 proveniente del TSJE, donde ganaba G. 2.192.839 mensuales.

Lea más: Presidente del JEM ocultó flota de vehículos cuando “maquilló” DD.JJ.

En el caso de Óscar Lezcano, al llegar al JEM pasó a cobrar en forma mensual G. 4.000.000, llegando actualmente a G. 9.100.000, de acuerdo a las planillas de junio pasado.

En tanto que José Lezcano tuvo como primer salario G. 4.000.000 mensuales y ahora es de G. 6.240.000 por mes, según las planillas.

Santi dice que no puede inmiscuirse

La senadora Celeste Amarilla (PLRA) señaló ayer que el presidente electo, Santiago Peña, “prácticamente le respaldó” al presidente del JEM y legislador cartista, Hernán David Rivas Román. “No puede meterse con las mayorías que eligen políticamente los representantes. Que él (Santiago Peña) no puede decir, elíjanle a este porque este tiene un posgrado, elíjanle al otro porque este es doctor, porque él no puede inmiscuirse en eso. Prácticamente le respaldó (a Rivas) diciendo eso. Él no es quién para decir Rivas sí, Rivas no” (sic), detalló la legisladora.

No responden

Nuestro diario intenta desde el domingo último escuchar al senador cartista Hernán David Rivas Román y a su suegro, el exconcejal colorado Juan Gregorio Escobar. Sin embargo, ninguno de los dos atienden nuestras llamadas ni responden los mensajes enviados a sus respectivos teléfonos celulares. Estamos abiertos a escucharlos en caso que deseen emitir alguna versión.