Hacienda no transfiere dinero a nueve intendentes que no rinden cuentas

Nueve son los jefes comunales que no entregaron a tiempo sus rendiciones de cuentas, según la Contraloría General de la República (CGR), y sus informes financieros y de patrimonio al Ministerio de Hacienda, por lo cual, en lo que va del año, no recibieron una sola transferencia de dinero, según la planilla de la cartera estatal. Entre los intendentes, que privan a su ciudad de importantes montos está el cartista Óscar “Nenecho” Rodríguez de Asunción, cuya comuna no recibe transferencia desde 2015 por deudas acumuladas con el gobierno central. Si bien se tiene un plan de pago desde febrero pasado, la capital del país no recibió dinero en lo que va del año de Hacienda.

Igualmente, el intendente interino de San Pedro de Ycuamandyú, Rodrigo Molinas (ANR) sigue sin recibir dinero de Hacienda, pese a las gestiones que realizó para ordenar la comuna. La cuenta de la municipalidad sampedrana está bloqueada desde la administración del ex intendente Gustavo Rodríguez (cartista) que no rindió cuentas de su gestión durante el 2021 y por lo cual, tras una intervención municipal que detectó un daño patrimonial de G. 18.500 millones, se vio forzado a renunciar.

Asimismo, los intendentes colorados de Capitán Meza, Daniel Gansel; de Puerto Falcón, Delia Ramírez; de Benjamín Aceval, Pedro Ortíz y de Caapucú, Gustavo Penayo tampoco rinden cuentas a la Contraloría. Penayo está intentando justificar su bloqueo. El último intento fue la presentación de una nota ante la CGR donde informaba que la Junta Municipal le aprobó su rendición de cuentas, los ediles lo desmintieron.

En tanto que, el aliancista Víctor Díaz, de Mariscal Estigarribia y los liberales; Milciades Arce, de Paso Barreto y Mirtha Fernández, de Valenzuela tampoco entregaron sus documentaciones para recibir dinero estatal. Fernández está acusada por lesión de confianza y aguarda la fecha de su audiencia preliminar.

Informe de Contraloría

En tanto que, los jefes comunales que no entregaron sus rendiciones de cuentas ante la CGR hasta julio, pero que sugestivamente siguen recibiendo dinero de Hacienda son: Antonio Apezteguia (ANR), de San Vicente Pancholo; Fabio Díaz (PLRA), de Juan de Mena; Derlis Martínez (PLRA), de Mbocayaty del Yhguay; Carlos Cantero (ANR), de Santa Elena, y Óscar Molinas (ANR), de San Juan Nepomuceno.

Asimismo, Luciano Cañete (ANR), de Carapeguá; Patricia Corvalán (ANR), de Quyquyhó; Hugo Ayala (ANR), de Cerrito; Julio Caballero (Alianza), de Humaitá; Milciades Caballero (ANR), de Villabín; Pablino Arévalos (ANR), de Zanja Pytã, e Hilario Adorno (ANR), intendente de Puerto Casado. Adorno está imputado por supuesta lesión de confianza y pendiente de intervención.

Deber de los jefes comunales

Son obligatorias las rendiciones de cuentas por parte de los intendentes municipales en formato de documentos con presentación de facturas a la Contraloría General de la República (CGR), cada tres meses. En tanto, las presentaciones de informes financieros, patrimoniales y de gestión en carácter de declaración jurada deben ser remitidas al Ministerio de Hacienda.

El incumplimiento de estos dos requisitos obliga al Tesoro Nacional a suspender las transferencias de los recursos financieros, hasta que se regularice la presentación de la rendición de cuentas e informes, de acuerdo con los plazos y condiciones establecidos en normativas vigentes