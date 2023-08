Fusión de IPS con Salud Pública: cuestionan que se busquen “grandes reformas” sin dar participación a afectados

Al parecer, desde el próximo gobierno del presidente electo Santiago Peña al parecer tendrían la intención de fusionar el sistema de salud del Instituto de Previsión Social (IPS) y el del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS).

La senadora Esperanza Martínez, exministra de Salud, señaló que desconoce si existe una intención concreta, pero adelantó que se debe buscar el debate antes de avanzar en un proyecto.

“Yo no conozco el proyecto y lo malo de todo esto es que siempre están tirando grandes reformas en el sistema de salud sin que se traiga una propuesta concreta, se debata, se saque todos los temores y se avance en procesos de en este caso de modernización o de reestructuración del Poder Ejecutivo”, mencionó.

Agregó que si bien está de acuerdo con la intención de integrar tanto el sistema de IPS con el de Salud Pública, se debe dar participación a todos los sectores antes de avanzar con un plan.

“De repente algunas prestaciones que el IPS pueda realizar al Ministerio y que se complementen los subsistemas, sobre todo en el interior del país donde no tiene sentido en poblaciones de 10 millones de habitantes construir un hospital del IPS y al lado uno del Ministerio de Salud”, dijo.

Martínez indicó que existe un temor en torno a la intención cartista, considerando que -indicó- Santi Peña habló sobre tercerización de algunos servicios públicos.

“Con una lógica de integración y coordinación de los sistemas, yo estoy de acuerdo, es más, lo hicimos en algunos momentos durante nuestro gobierno y también era una propuesta. Ahora, ¿qué viene detrás de esto? No te puedo decir. Mi temor nomás es que como el presidente habló de privatizar la prestación de servicios, que no sea la tercerización”, dijo.

“No te puedo decir ni que sí ni que no, si yo lo estoy malinterpretando o no, porque no te traen pues la propuesta, no te traen un documento, no tienen una fundamentación, no le sientan a todas las personas que van a ser afectadas por este tema para que conversemos, para que lo hagamos participativamente”, insistió.

El actual ministro de Salud, doctor Julio Borba, había manifestado que la integración del sistema del IPS junto al de Salud Pública tendría beneficios debido a que permitiría contar con un presupuesto acorde a la exigencia ciudadana.