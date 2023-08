Intento de derogar convenio con la UE “es vergonzoso”, considera senadora

La Cámara de Diputados ratificó la derogación de la donación de 38 millones de euros por parte de la Unión Europea para invertir en educación. La senadora Esperanza Martínez lamentó la decisión de los parlamentarios y todo lo registrado ayer en el Congreso.

“Es vergonzoso, para mí es vergonzoso, estamos dando una imagen ridícula ante la comunidad internacional”, cuestionó con firmeza. La derogación dejaría un gran hueco económico en el Ministerio de Educación, pues los fondos son utilizados para financiar merienda y kits escolares.

La parlamentaria desmintió uno de los argumentos utilizados para derogar el acuerdo y aseguró que la Unión Europea no tiene autoridad para delimitar los contenidos programáticos en la escuela ni definir cómo se utilizarán los fondos de la donación.

“La ley nos da un financiamiento y es el Estado paraguayo el que hace la tutela de la educación paraguaya. Hay que recordar que desde el 2017 se están usando los recursos en todas las escuelas de la República y en ninguna se ha instalado ningún tipo de peligro sobre su programa”, consideró.

En cuanto a un apartado que estipula que la Comisión Europea puede hacer el control, señaló que se trata precisamente de control, no de delimitación. “Dice que es la vigilante del procedimiento de donación, por supuesto, para saber en qué se usan los recursos. Tiene que hacerse un seguimiento de que se utilicen los recursos adecuadamente”, acotó.

Cuestiona intentos de manipulación

Por otra parte, la senadora habló sobre el incidente registrado con su colega Lizarela Valiente ayer, cuando esta proyectó una película con imágenes sexuales explícitas en pleno Congreso. Martínez dijo estar de acuerdo en que la denuncia que hizo sobre la proyección de esas imágenes en una escuela pública debe ser investigada, pero señaló que no era necesario mostrar el video.

Además, criticó que se utilice ese hecho aislado para tratar de tergiversar y presentar una mala imagen de la transformación educativa. “Si ella hubiera hecho la denuncia y planteado el hecho, nadie se hubiera molestado; lo que molestó fue que colocó el video y justamente en ese momento se estaba debatiendo en Diputados. La generalización de cómo supuestamente eso es lo que se quiere enseñar (es lo que molesta)”, criticó.

Martínez aseguró que no es cierto que con la transformación educativa se quiera enseñar eso en las escuelas y que un solo caso no es prueba de que en todas las instituciones educativas los docentes muestren imágenes sexuales debido a la transformación educativa.

“Lo que hizo ella fue tomar un hecho real y tratar de extrapolar para que la gente piense de manera manipulada, para decir que esto ocurre con la ideología de género, que no existe, por cierto (...) No es así, no es así que los docentes están dando clases de esa manera”, declaró.

En otro momento, la senadora hizo énfasis en que los parlamentarios “se rasgan las vestiduras” hablando sobre las escuelas públicas, pero ninguno tiene a sus hijos dentro del sistema público.