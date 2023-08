Estas son las tareas que dejan pendientes los ministros salientes

Los hasta hoy titulares de los distintos ministerios y secretarías de Gobierno están llegando desde temprano hasta el Congreso Nacional para la entrega de los atributos presidenciales por parte de Mario Abdo Benítez. Varios de ellos evaluaron su gestión y mencionaron cuáles son los puntos más urgentes que tendrá para resolver el próximo gobierno.

Lea más: Traspaso de mando presidencial, EN VIVO: Santiago Peña jura como presidente de Paraguay

Combate al crimen organizado necesita más tecnología

Zully Rolón, ministra de la Senad, aseguró que “con poco se hizo mucho” en materia de combate al narcotráfico y al crimen organizado. Sin embargo, resaltó que lo principal pendiente es apostar a la tecnología. Recalcó que la lucha contra esos flagelos y todo lo relacionado a la seguridad debe ser llevado de forma científica, tecnológica, porque hacerlo con controles humanos es difícil.

“La tecnología es indispensable para esta lucha; nosotros con poco hicimos muchísimo, los operativos que ha llevado Senad son difíciles de igualar, por eso nos vamos muy satisfechos”, indicó. Sin embargo, señaló que algo que les faltó fortalecer fue la lucha contra el microtráfico, pues no tenían recursos humanos ni financieros para ello.

Sacar a los niños de las calles

Por su parte, la ministra de la Niñez, Teresa Martínez, indicó que el nuevo Gobierno ya está diseñando sus políticas y van a estar expectantes a cómo avance la cartera. Dijo que quedan varios proyectos que deben continuar.

“Deben enfocarse en la continuidad del sistema de protección y, sobre todo, enfocarse en calle, eso es lo que más se observa”, señaló. Agregó que el problema de los niños en las calles tiene como consecuencia el incremento de las adicciones y ese asunto debe ser trabajado también con Salud Mental.

Educación necesitará al menos US$ 500 millones

Por su parte, el ministro saliente de Educación, Nicolás Zárate, recalcó que hizo todo lo posible para defender el convenio con la Unión Europea y advertir sobre las consecuencias, por lo que ahora ya queda como un desafío para el próximo gobierno.

“En educación vemos el problema de infraestructura, el fenómeno de ‘El Niño’ está llegando y no tenemos fondos en caja para hacer frente a eso. Segundo (desafío) será seguir con los programas de jornada escolar extendida, llegar a todas las instituciones del país. Tercero, solucionar los US$ 110 millones que necesitamos para la alimentación escolar”, evaluó.

Así también, dijo que al final todo se enfoca en un problema de mayor inversión y el próximo gobierno deberá ver si lo afronta con un préstamo o incremento de la presión tributaria.

“De alguna forma hay que sacar los fondos y estoy seguro de que tienen la capacidad para lograrlo. Hay que decir que en el Plan Nacional de Desarrollo Educativo, que he firmado la aprobación y está publicado, vemos que tenemos que duplicar (la inversión en educación) de US$ 1.150 pasar a 2.300 millones, pero en esta primera etapa si US$ 500 millones más inyectan para el año que viene no va a haber problema”, finalizó.